Ma meglátogattam a tököli börtönben Császy Zsoltot

Vona Gábor szimpátiával figyeli a Momentumot

"Üdítő volt a vita őszintesége, nyitottsága, barátságos légköre" - mondja Vona Gábor arról a szeptemberi alkalomról, amikor a Szeretem Magyarországot Klub vendégeként zártkörű találkozón vett részt főként liberális-baloldali értelmiségiekkel.

A Jobbik-elnök a Heti Válasz érdeklődésére meglepően barátságosan fogalmaz a programját múlt héten prezentáló Momentummal kapcsolatban is. Miközben az elmúlt egy évben több liberális értelmiségi is kimondta a korábban elképzelhetetlent, hogy Orbán ellen akár a Jobbikra is lehet szavazni, a 2011-ben a "technikai koalíció" ötletét elsőként f...