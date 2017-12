Ma reggel megújult Mészáros Lőrinc TV-je

Forrás: MTI / Sztárklikk

Mészárosné Kelemen Beatrix, a csatornát működtető Echo Hungária TV Zrt. igazgatóságának elnöke az eseményen azt hangsúlyozta: nagyon kemény munka előre eltervezett eredménye a megújulás, hozzátéve, a mai kiélezett versenyben a legjobbat, a legmodernebbet kínálónak van esélye a sikerre.Fontosnak, nevezte, hogy "a médiapalettán legyen egy olyan televízió, amely a valódi polgári értékrendet képviseli", az értékteremtés részeként említve a kultúra, a hagyományok megőrzését, majd hozzátette: a csatorna küldetése, hogy a polgári értékrendet erősítse Magyarországon, az embereket érdeklő témákat keresve, azokra valódi válaszokat adva.Hangsúlyozta: az ultramodern környezet mellett fontos számukra, hogy a kiváló stábot alkotó munkatársak nyugodt, kiszámítható keretek között, megbecsülten dolgozzanak.Farkas Boglárka vezérigazgató azt emelte ki: az egy évvel ezelőtti tulajdonosváltáskor még megfáradt, lelassult, elavult, "vegetálásra kényszerített" csatorna helyébe mostanra "hazánk legfrissebb televíziója" lépett, amelynek célja, hogy összefogja és tájékoztassa a hasonló gondolkodású közönséget.Az Echo Televízió továbbra is a polgári, keresztény, konzervatív módon gondolkodó és cselekvő nézőknek szól, a jobboldal televíziója vagyunk, a hír- és hírháttér-televíziózás vezető csatornájává kívánunk válni Magyarországon. Szilárd elvek és értékek mentén működünk, és hiszünk abban, hogy ez segíti az Echo Televízió hitelességét - fogalmazott, célként említve egy "szeretve nézhető" csatorna létrehozását.Mint mondta, ennek megfelelően a főműsoridőt a hír- és a hírháttér-tematika uralja, de a programstruktúrában helyet kapnak "a nemes értelemben szórakoztató" műsorok is; a jövőben az interaktivitás felé fordulnak, mivel "egy olyan családot építünk, ahol az egyformán gondolkodók összetartanak, találkozhatnak, kicserélhetik, megvitathatják gondolataikat" és tartalmasan tölthetik együtt idejüket.Jelezte: a magas szakmai színvonal elérése érdekében egy év alatt nyolcvanról háromszáz közelébe emelték a létszámot, a stáb összetétele pedig garancia a minőségre.Szikszai Péter vezérigazgató-helyettes elmondta, az előző tulajdonostól bérelt székházból saját tulajdonú épületbe költözött csatorna egy száz négyzetméteres híradó- és egy négyszer ekkora magazinstúdiót kapott, mindkettő szokatlan méret Magyarországon; emellett egy harmadik stúdió áll a műsorkészítők rendelkezésére, egy negyedik pedig most készül.Ez egy politikai televízió, ebből nem is engedtünk: nyolcvan százalékban politikai műsorokat sugárzunk - mondta, megemlítve, hogy a sok sportprogram mellett divatműsorral is jelentkeznek, jelezve, kihívást jelentett, hogy képileg változatosan jelenítsék meg nagyszámú beszélgetős műsorukat, ezért a stúdió könnyen átalakítható.Mint mondta, májusi struktúraváltásuk után most egyetlen műsor szűnik meg: a Bayer Zsolt fémjelezte Mélymagyar helyébe a vasárnaponként jelentkező Bayer show lép, emellett nyolc új műsor indul; lesz például, amelyikben bloggerek beszélgetnek, egy másikban a médiában eddig meg nem jelenő emberek véleményét ütköztetik, de saját műsort kap "a mindennapi terror", a rendszerváltás korszaka, a hét legfelkavaróbb eseménye.Szikszai Péter jelezte: főműsoridejük este kilenc órára kerül, nem lesz többé betelefonálós műsoruk, amely szerinte rádiós formátum.Célnak azt nevezte, hogy a csatorna "hivatkozási pont legyen, megkerülhetetlen hírforrás", amelyre más médiumok is hivatkoznak, megjegyezve, hogy egy év alatt sikerült megduplázni az Echo TV nézettségét, de a mutató javítása érdekében nem kötnek minőségi kompromisszumot, mert nem céljuk, hogy bulvártartalom jelenjen meg náluk. Jelezte, rövidesen a csatorna weboldala is megújul, tartalmában és formájában is.