Magát szívatja az MLSZ, vagy bennünket?

Farkasházy: azokat is elmossa a népharag, akik ma mossák kezeiket

Szerző: Kancsal

Kezdjük ott, hogy a régi mondás szerint Magyarországon mindenki ért a focihoz. Módosítsuk ezt némiképp: Magyarországon mindenki ért a focihoz, kivéve Csányi Sándort. (Kár, hogy éppen ő az MLSZ elnöke.) Mert ő olyan pátosszal beszélt ennek a belga embernek az érekézésről, mintha legalábbis valami sztáredző jönne.Az amúgy lehet, hogy Csányi az ország első számú uzsorása (nem én mondtam róla, hanem Lázár János), de a fociban még nem alkotott maradandót. Sem játékosként, sem edzőként. Ettől persze MLSZ elnökként még megtehetné ezt. De nem teszi.Ma már tudjuk, hogy a Dárdai helyére hozott (itthon senki által nem ismert) Storck rossz döntés volt. Most meg idehoz egy másik ismeretlen embert. Merjük kimondani: egy vénembert. Leekens 68 éves...Éppen innen a hetvenen már inkább pihengetni akarnak az emberek, nem pedig komoly, nagy munkát végezni. Nem mellesleg: az MLSZ elvileg hosszú távra gondolkodik. Hogy fér ebbe bele egy olyan ember, aki amúgy vélhetően már mindenen túl van? Még az a szerencse, hogy Leekens nem egy ragaszkodó típus. A rossznyelvek szerint megérkezik valahová, dumál egy sort, elveszt néhány meccset, azután megy tovább. Tudjuk, hogy az edzők élete a vándormadáréhoz hasonlítható, de a 23 munkahely (ennyi volt trénerként a belgának), akkor is sok.Komolyan nem értem, hogy az MLSZ bennünket szívat, vagy saját magát. Ez az ember nem is olyan régen Algéria válogatottját a világranglistán visszarepítette a 37-ik helyről a 68-ikra. Persze, ne legyen igazam, vigye ki az EB-re Leekens a magyar válogatottat, és egy ország énekeljen neki boldogan a hetvenedik születésnapján, de én ebbe nem nagyon hiszek.