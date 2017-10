Forrás: MTI / Sztárklikk

Magyarország élen jár a feketegazdaság elleni küzdelemben, éppen ezért megvédi az áfacsalókat eredményesen kiszűrő rendszerét, az ekáert - mondta Varga Mihály a tárca közleménye szerint az Ecofin luxemburgi ülését követően. A nemzetgazdaság miniszter ismét felhívta a figyelmet a Google-adóról szóló magyar javaslatra, amely szavai szerint nemcsak a digitális cégóriások megadóztatására, hanem a fizetendő adó behajtására is alkalmas.Az Európai Bizottság tanulmánya szerint 2015-ben az EU-ban 152 milliárd euró (több mint 47 ezer milliárd) forgalmi adótól estek el a tagállami költségvetések - emlékeztetett Varga Mihály. Mint mondta, ebből az összegből jelentős részt lefaraghat a bizottság most ismertetett áfareform javaslata, amelynek fő célja a közösségi adószabályokat kijátszó csalások visszaszorítása. Mindezek fényében ellentmondásosnak nevezte, hogy néhány napja éppen az Európai Bizottság mondta ki a magyar fejlesztésű elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszerről (ekáer), hogy uniós jogot sért, melynek gazdaságfehérítésében játszott kiemelkedő szerepét korábban Brüsszel is elismerte.Varga Mihály elmondta: a kitűzött célokat, így az áfa-rendszernek a csalásokkal szembeni ellenállóbbá tételét és egyszerűsítését támogatja Magyarország. Jelenleg a gazdasági tárca szakemberei azt vizsgálják, hogy a Bizottsági javaslat mennyiben tesz eleget ezeknek a céloknak. Az már most leszögezhető, hogy az uniós javaslat nem helyettesítheti azt a két magyar online rendszert, amelynek köszönhetően két év alatt 7,2 százalékponttal csökkent az adórés Magyarországon - mondta a tárcavezető. Az utaztatásos áfacsalásokat az ekáer-rendszer képes kiszűrni, éppúgy, ahogy a bevétel-eltitkolást üzletszerűen űzőket az online pénztárgépek. A bizottsági áfareform alkalmazásával ugyanakkor az unió más tagállamaiból érkező adatok az adóhivatali kockázatelemzésben jelentős segítséget nyújthatnak majd.A gazdasági- és pénzügyminiszterek egyetértenek abban, hogy a digitális cégeket is meg kell adóztatni - tért ki az Ecofin ülés másik lényeges témájára Varga Mihály. Érdekesnek nevezte ugyanakkor, hogy több javaslat is éppen a bevételük alapján adóztatná meg a nagy internetes cégeket, míg korábban egy hasonló magyar szabályozást az Európai Bizottság az uniós joggal összeférhetetlennek minősített.Az Ecofin-tanácskozáson a pénzügyminiszterek elköszöntek távozó német kollégájuktól. Varga Mihály emlékeztetett rá, Wolfgang Schauble azon kevés német politikusok egyike, akik az elmúlt időszakban is megértéssel fordultak Magyarország és a közép-európai országok problémái felé. Az egységes Európa híveként számíthatunk rá jövőbeni felelős pozíciójában is - tette hozzá a miniszter.