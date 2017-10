Majtényi: Alkotmányellenes a nemzeti konzultáció

Sárosdi Lillának a színpadon is el kellett játszania, hogy két embert kielégít (+18 videó)

Az Eötvös Károly Intézet elnöke a Klubrádió reggeli műsorában elmondta: a magyar kormány megint szórakozik a CEU-val. Szerinte az egész országnak előny, hogy itt a CEU, adóbevételt hoz, rangos képzéseket, kutatásokat finanszíroz."Úgy néz ki, hogy a magyar kormány szándékosan okoz kárt az országnak" - tette hozzá.Vlagyimir Putyinnak komoly gondjai vannak a CEU-val, sokan tanulnak az orosz térségből az egyetemen, akik mind a független gondolkodást, az autonómiára törekvést tanulják meg, ez pedig egy autoriter, zsarnoki rendszer számára komoly fenyegetés, a CEU üldözését Orbán Viktor Putyinnak tett gesztusaként is értelmezhetjük. A jövő április választással kapcsolatban úgy fogalmazott, mára megbénult a hatalommegosztás és nem működnek a hatalom ellenőrzésére hivatott intézmények. A jogállami maradványai ugyan még sokáig megmaradnak, de elveszítette függetlenségét az Alkotmánybíróság, a számvevőszék és a médiahatóság.Sokan mondják, hogy a rendszer kiépült, a kormánynak szüksége van az ellenzékre, és pontosan olyan ellenzéke van, amit magának megálmodott, amelyik részt vesz a választásokon, de nem képes őket legyőzni. Ez is egy lehetséges értelmezés a helyzetben. (...) Az autoriter rendszerben más a választások tétje, mint egy demokráciában. Van, aki úgy látja, hogy a politikai rendszerünk egy olyan szisztéma felé halad, ahol vannak ellenzéki pártok, de a pálya olyan mértékben egyenlőtlen, ami kétségessé teszi a választások tisztaságát.Az alkotmányjogász teljesen egyértelműnek nevezte, hogy a kormány egy alkotmányos államban nem csinálhatna a nemzeti konzultációhoz hasonló kampányokat, mert az újraválasztásért nem a kormánynak, hanem a pártoknak kell kampányolniuk. Nem gondolja, hogy aki elmegy szavazni, kollaboráns, szerinte bukhat is a rezsim 2018-ban. "Ha Orbán Viktort végül választáson fogják leváltani, már azelőtt meg fog bukni, hogy a választást kiírnák." De úgy látja, Orbán először a szívekben fog megbukni.