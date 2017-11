Már a jogállam látszatára sem adnak Orbánék

Szerző: Nagy András

"Immár a jogállam látszatáról sem beszélhetünk, hiszen azt látni kell, hogy a rendőrség, az ügyészség és a titkosszolgálatok nem érzik magukénak ennek a problémának a feltárását" - mondta Molnár Zsolt, a nemzetbiztonsági bizottság szocialista elnöke kedden a testületi ülése után tartott sajtótájékoztatóján, amelynek Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása mellett egyik kiemelt napirendi pontja volt az azeri kenőpénzbotrány is.Molnár Zsolt szerint a teljes magyar és európai közéletet érintő ügyről van szó, amelynek nem csak hazai szálai vannak, hanem például már egy máltai is, ahol egy oknyomozó újságíró halálával is összefüggésbe hozták az Azerbajdzsánból származó gyanús pénzmozgásokat. Ennek ellenére a Magyar Nemzeti Bank illetékesei nem találták fontosnak, hogy a bizottság elé tárják az ügy általuk ismert részleteit, továbbra is csak ködösítenek. A nemzetbiztonsági bizottság MSZP-s elnöke ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy mindaddig a testület napirendjén lesz ez a kérdés, ameddig az illetékes állami szervektől érdemi válaszok nem érkeznek.A Soros-tervről, mint folyamatos "slágertémáról" szólva Molnár Zsolt az ülés után ismét megerősítette, hogy nemzetbiztonsági szempontból ilyen terv nem létezik. Mint ismert, Orbán Viktor alig egy hónapja, október utolsó napjaiban beszélt arról a Kossuth rádióban, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok közreműködésével a nyilvánosság elé kell tárni a "Soros-hálózatot".Az elmúlt hetekben szintén nagy médiavisszhangot generáló kormányzati adattrezorról az MSZP szakpolitikusa azt közölte, hogy most már tisztábban lehet látni, mit is akar a kormány. A nemzetbiztonsági bizottság a közeljövőben a helyszínen fog tájékozódni arról, hogy pontosan hogyan zajlik ez az adattrezor-őrzés. Annyiban mindenképpen megnyugtatóbb a helyzet a korábbi hírekhez képest, hogy informatikai vagy hacker-támadással nem lehet ezekhez az adatokhoz hozzájutni. Az adatvédelem, illetve az adatok összekapcsolásának tilalmával kapcsolatban továbbra is vannak kételyek nem csak az adatvédelmi biztos, hanem minden demokratikus párt részéről is - mondta.Molnár Zsolt végül beszámolt arról a fejleményről is, hogy tudomása szerint tegnap vádat emeltek két olyan férfi ellen, akiket korábban a TEK és a rendőrség lőfegyverrel való visszaéléssel gyanúsított, és akikkel kapcsolatban felmerül, hogy akár kormánytagok vagy maga a miniszterelnök ellen készülhettek merényletre. A szocialista politikus itt is a tisztánlátást hiányolja."Két év nyomozás után nem kaptunk arra érdemi választ, hogy mi az igazság az ügyben" - mondta, hozzátéve, hogy nincs ez így rendben, mert korábban a kormányzati sajtó és más szervek is megerősítették, hogy az ő céljuk bizony a magyar kormány egyik tagja, vagy adott esetben a miniszterelnök elleni merénylet előkészítése volt.Ehhez képest érthetetlen, hogy mi történt, ami azt jelenti, hogy vagy a nyomozással volt súlyos probléma, vagy akkor nem mondtak igazat erről az ügyről, és a kormányzati propagandát részévé tették a kérdést - szögezte le az bizottság ülését követően Molnár Zsolt, és bejelentette, hogy a tisztánlátás érdekében az ügyészséghez fog fordulni az ügyben.