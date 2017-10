Már Fábry is unja a rendszert...

Szerző: Herczeg Ármin

A 64 éves humorista most a Blikknek adott interjút. Meglepő módon kilépett korábbi szerepéből, és beszólongatott a Fidesznek. Annyira bátor azért nem volt, hogy a vezért szidja, de addig már eljutott, hogy kritizálni merjen. Persze csak úgy Fábrysan, minden kritika mellé odabiggyesztve egy dicsérő, de legalábbis magyarázó gondolatot.Például azt mondta, hogy ízlése ellen való (ó, milyen finom megfogalmazás) jelenlegi rendszer káderpolitikája, úrhatnámsága, rongyrázása, és kivagyisága. Azt sajnos nem mondta el, hogy a káderpolitikával mi a baja. Érdekes lett volna megtudni, hogy Fábry szerint kik azok, akiket úgy tettek vezetői pozíciókba, hogy ott semmi helyük nincsen.A rongyrázást megmagyarázta: szerinte nem kellett volna a Rákóczi téren akkora nagy metróállomást részesíteni, mert ez már majdnem olyan, amilyen Sztálin metrója volt. Talán ő is megrettent attól, amit mondott, mert gyorsan közölte: boldog attól, hogy nem bontották le a kiváló akusztikájú Erkel Színházat.A vizes VB-t eszement drágának nevezte, de (talán, hogy tompítsa a kritikai élt) ettől még nagyszerű eseménynek tartotta.Beszélt a Sorosozásról is, amely szerinte azért van (most figyeljenek), mert a politikacsinálás nem értelmiségi feladat. A Sorosozás, migránsozás megszólít egy "másik" szavazóréteget, ami jó Orbánnak. Ezt a mondatot nehéz másként értelmezni, mint egyfajta beismerésként: a Fidesz azért csinálja ezt az egészet, hogy hatalomban maradjon.Büszkén jelentette be, hogy csinálja a Rádiókabarét, és majdnem mindenki szóba áll vele. Egyedül Gálvölgyi üzente neki, amikor hívták: "Fábry? Ilyen nevet nem ismerek."