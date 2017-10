Már Fábry Sándornak sem tetszik a Fidesz rongyrázása

Forrás: Blikk / Magyar Nemzet

- Finoman szólva is ízlésem ellen való a jelenlegi rezsim káderpolitikája, úrhatnámsága, rongyrázása vagy az elszámoltatások elmaradása - egyebek között e kritikával illette az Orbán-kormányzatot Fábry Sándor humorista, aki két év után először adott interjút a Blikknek - írja a Magyar Nemzet Arra a kérdésre, mit szól ahhoz, hogy az a Soros György, akivel Fábry Sándor a 90-es évek elején, egy budapesti kabaré színpadán krumplit hámoztatott és "dzsordzsizva" jópofáskodott, ma pedig óriásplakátokról néz le ránk, azt válaszolta:- Na látja, ez is egy ok, ami miatt manapság kevesebb a közéleti megnyilvánulásom. Egykoron azt hittük, a politikacsinálás értelmiségi feladat. Mára kiderült: nem az. A Fidesz az értelmiség körében rendkívül sok szavazót vesztett. Az egyszerű üzenetek, a migránsozás, a sorosozás viszont megszólít egy teljesen más típusú szavazóréteget. És ez Orbánnak jó, mert politikai hasznot hoz.Fábry azért említ pozitívumokat is: a Seuso-kincsek hazahozatalát, hogy nem bontották le a kitűnő akusztikájú Erkel Színházat, a gyönyörű a Várkert Bazárt. - És szuperül sikerült a vizes vébé - mondja, de azért odaszúr -, még akkor is, ha eszement drága volt, és soha nem tudjuk meg, mennyire.Hosszabban beszél arról is, azért politizál kevesebbet, mert barátságok, emberi kapcsolatok sínylik meg a politikai szembenállást. Maga is járt így: Gálvölgyi János vagy Farkasházy Tivadar már nem dolgozik vele, bár utóbbival nemrég beszélgetett telefonon.Családját szándékosan hagyja ki a rivaldafényből, és nem esett jól neki, amikor egy lap megírta, van egy eddig általa soha nem említett fia. Amúgy gőzerővel dolgozik, legjobban a show-i után érzi magát.