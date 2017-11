Már rendőrségi határozat is van arról, hogy Orbánék hazudnak Sorossal kapcsolatban

Forrás: mno.hu-sztarklikk.hu

Az NNI azonban a feljelentést elutasította, a Magyar Nemzet birtokába került határozatban pontról pontra cáfolva, hogy Soros veszélyt jelentene. A jobbikos politikus értékelése szerint a kormánynak és a Fidesz-KDNP-nek a saját nyomozó hatóságától van hivatalos, pecsétes papírja arról, hogy hazudnak.Az NNI álláspontja szerint Soros György - a kormánypártok által mindig idézett írásaiban - a véleményét mondja el egy adott jelenség, konkrétan a migráció kapcsán, ez pedig "nem tekinthető erőszakos, fenyegetéssel járó cselekmény előkészületének". Javaslatait elsősorban az EU-nak fogalmazta meg, így közvetlenül hazánkra nézve nincsenek utasításai sem.Vizsgálták azt is, hogy Soros György a migrációval összefüggésben buzdít-e másokat erőszakos, vagy azzal fenyegető magatartásra, ám eddigi publikációi nem vetik fel ilyen típusú bűncselekmény gyanúját.Emellett - mint a rendőrségi határozatból kiderül - Soros György sem állítja, hogy akár az általa vezetett "Nyílt Társadalompolitikai Központ" (vélhetőleg a Nyílt Társadalom Alapítványra gondoltak), akár más szervezet azért jött volna létre, hogy Magyarország alkotmányos rendjét szándékosan, erőszakkal, vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa.Mirkóczki Ádám feljelentésében kitért arra is, hogy a már említett fideszes megszólalások szerint Soros Györgynek köze lehet magyarországi tömegzavargások szervezéséhez, vezetéséhez is, és a hazaárulás gyanúját is felvetette, amelynek lényege tulajdonképpen "Magyarország függetlenségének és területi épségének megsértése" lenne. Ugyanakkor az NNI ennek kapcsán sem érezte indokoltnak, hogy nyomozást kezdjen az ügyben.A rendőrség szerint a kormányhoz köthető nyilatkozatok "Magyarország elleni politikai célokat emlegetnek, amelyek a nyilatkozók véleményét, szubjektív következtetéseit tükrözik", mindenesetre senkit nem hallgattak meg, hogy mire alapozzák a széles körben terjesztett állításokat. Kizárólag Mirkóczki Ádámnak kellett megjelennie a rendőrségen, neki kellett volna közvetlen bizonyítékokkal alátámasztania például Németh Szilárd állításait.