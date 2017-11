Marton László nemzetközi szinten űzte a nők zaklatását

Forrás: Sztárklikk - 444

Marton László különösen büszke volt külföldi sikereire, életrajzi könyvében ezekről hosszan beszél. A torontói Soulpeppernél féltucatszor rendezett és az akadémiájukon is tanított.Azonban a Canadian Press hírügynökség közleményéből kiderül, hogy jóval a Sárosdi Lilla által kirobbantott hazai botrány előtt is, nőket zaklatott. 2015 végén a színház közösségének egyik tagja nyújtott be panaszt, majd nem sokkal később előkerült egy másik sértett is.Az eset ottani kezelése rámutat arra: mennyire különbözik a hazai és a kanadai hozzáállás a szexuális zaklatáshoz - vélekedik a 444. Először is: a társulat egyik tagja meg merte keresni a színház vezetőjét azzal, hogy a híres külföldi rendező zaklatta. Másrészt a színház azonnal vizsgálatot indított.Harmadrészt a színházban már eleve érvényben volt egy zaklatás-ellenes szabályzat, illetve egy ilyen esetekre vonatkozó eljárásrend. Ráadásul a történtek után meghívtak még egy külső szakértőt, hogy véleményezze és fejlessze ezeket.Miután pedig értesültek a magyarországi botrányról, a színház két igazgatója külön összejövetelt tartott a munkatársaknak, ahol újra felhívta a figyelmüket arra, milyen eszközök állnak rendelkezésükre a szexuális zaklatások ellen-