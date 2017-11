Marton László összeroppant - A Schilling házaspár már megnyugodhat

Voltak-e kétségeik amiatt, hogy az ügy interpretálásába már nem lesz beleszólásuk, így Marton Lászlót igaztalan támadások is érhetik, megkérdőjelezik az egész életművét, illetve, hogy mit kell átélniük az ügy következtében a rendező gyerekeinek?



-Ez állandó belső feszültséget okoz. Egy ideje Martonnal álmodom. Arról, hogy most mennyit szenvedhet. Nem bántam meg, amit tettem, de nagyon fáj, hogy nem tudtam őt megmenteni az igaztalan támadásoktól. És hogy ott van a hatéves kislánya, aki nem tehet semmiről. Borzasztóan akartam, hogy bocsánatot kérjen.

Szerző: Konczik Márton

Marton László az ügy kirobbanása után egy hétig - elvonulva a világ elől -, Rimaszombaton próbálta meg túltenni magát a történteken. A Bors információja szerint terápiás segítséget is igénybe vett.Hazatérte után Magyar György ügyvéddel konzultált. "Azért fordult az ügyvédi irodához Marton úr, mert a maga részéről nem bírja tovább a megterhelést, amiben része van a kialakult helyzet miatt. Az egészsége és a lelki egyensúlya megroppant" - árulta el a Borsnak az ügyvéd.Bizonyára a Schilling házaspár is látja, hogy ezt nem így kellett volna. Jobban át kellett volna gondolniuk, hogyan tárják a nyilvánosság elé az ügyet. Sárosdi Lilla férjével együtt most a 168 órának adott nagyinterjúban sajnálkozik, hogy olyasmiért is meghurcolta a média Marton Lászlót, amit nem követett el.Idézet az interjúból: