Másfél évet kapott Orbántól az Echo TV

Az Echo TV-t decemberben adta el a szélsőjobboldali vállalkozó, Széles Gábor a felcsúti polgármesternek, azóta pedig megállíthatatlanul folynak a tisztogatások a csatornánál. Tizenöt műsort szüntettek meg, többek között Ifj. Lomniczi Zoltán Szabad Európa, illetve Tímár László Ne legyen áldozat című produkcióját is. Lapunk információi szerint az elbocsátottak mind a korábbi tulajdonos, Széles Gábor emberei voltak, s ő kérte is, hogy maradhassanak, de a csatornánál az irányítást átvevő Csík Zoltán hajthatatlan volt, akit a felcsúti polgármester "mindeneseként" emlegetnek, mert sok érdekeltségében megjelent.A médiumnál több műsorvezetőt, szerkesztőt elbocsátottak, például a megbotránkoztató Ákos-interjút készítő riportert, Kadarkai Endrét, aki a kulturális élet jeles személyiségeivel készített mélyinterjúkat, például az ArcKép és a Csakazértis című műsorokban, amik így szintén megszűnnek.Azért is érthetetlen, ami a csatornánál folyik, mert Mészáros Lőrinc korábban azt mondta a 444.hu-nak: jó, nézhető, jobboldali televíziót szeretne. A kampányban a Fidesz támaszkodhat majd a csatornára, ám a miniszterelnök nem szólhat bele, hogy mi hangzik el ott. "Ez egy privát televízió, nem állami televízió" - mondta, ami a Válasz információi után erősen megkérdőjelezhető.