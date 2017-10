Mától kipróbálhatók a BKK új beléptetőkapui - videó

Balog Zoltán Erdélyben jelentette be, hogy győztünk

Forrás: Facebook

Automatikusan nyílnak az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó beléptetőkapuk a Deák Ferenc téri metróállomás Sütő utcai kijáratánál 2017. október 15-étől, vasárnaptól. A beléptetőkapuk egyelőre csak csúcsidőszakon kívül, néhány hetet követően pedig csúcsidőszakban is nyílnak majd az utasok előtt - olvasható a BKK Facebook oldalán.A kapuk a metróállomásról kifelé vezető irányban nyílnak és záródnak majd, a metró területére történő belépés nem változik. A kapuknál történő belépésnél továbbra is a megszokott módon történik az utazási jogosultságok ellenőrzése. A BKK az új kapukról videót is készített.