Matolcsy bejelentése megváltoztathatja az életünket

Forrás: MTI

Bárándy Gergely MSZP-s képviselő arról kérdezte a jegybankelnököt hétfőn a parlamentben, hogy szerinte rendben vannak-e az MNB kiadásai.Az ellenzéki politikus bírálta Matolcsy György unokatestvéreinek és fiának szerződéseit és uniós támogatásait, a kedvezményes munkáltatói hiteleket a jegybanki dolgozók utazásait, a sporttámogatásokat, továbbá az MNB dolgozóinak létszámát és jövedelmük növekedését.Matolcsy György MNB-elnök azt mondta: hívő emberként 7,5 milliárd rokona van a Földön, így a képviselő szűkkörűen sorjázta őket. Úgy vélte: Bárándy Gergelynek nem vele, hanem a piacgazdasággal van gondja.Kiemelte azt is, hogy a jegybank munkatársai végzik a dolgukat, azt pedig hamisságnak minősítette, hogy chartergépekkel utaznának. Kitért arra is, hogy a dolgozói létszám a feladatok bővülése - egyebek mellett a felügyelet integrációja - miatt 1080-ról 1400-ra nőtt. A jegybankelnök megjegyezte azt is, hogy a régi vezetés 200 milliárdos veszteségével szemben ma az MNB 600 milliárd forinttal járul hozzá a költségvetés kamateredményeihez.