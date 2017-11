Matolcsy bírósággal fenyegette meg az őt kérdező képviselőt

Forrás: Hír TV

Rokonai, haverjai és más fideszes pártemberek fáradságot nem kímélve talicskázzák ki azt a pénzt, amit a devizahiteleseken spóroltak meg - az MSZP-s Bárándy Gergely az azonnali kérdések órájában kérte számon a jegybank elnökét az Országgyűlésben - számolt be a Hír TV Az ellenzéki politikus arról beszélt, hogy a Magyar Nemzeti Bank kifizetőhely lett, és a devizahiteleseknek járó pénzt alapítványokon keresztül műtárgyakra és ingatlanokra költötték. Matolcsy György válaszában azzal védekezett, hogy ezek a szervezetek növelték a rájuk bízott vagyont.Ön megvádolta a jegybank elnökét, jelen pillanatban jómagamat és a családját, hogy ellopott 267 milliárd forintot. Tette Ön ezt nem egy kocsma mélyén egy kis itóka után, hanem itt, itt a magyar demokrácia fellegvárában. Szerintem ez példátlan. És ezért, ezért minden jogorvoslati lehetőséget keresni fogok. Magyarországon és Magyarországon kívül, ami Önt teszi felelőssé ezekért a kijelentésekért - jelentette ki Matolcsy György.A jobbikos Szilágyi György a miniszterelnök vejének gazdagodását firtatta. Lázár János személyeskedéssel válaszolt és védelmébe vette a mostanában ingatlanbizniszben hasító Tiborcz Istvánt.Azért sikeres az ország, mert sikeresek a vállalkozók, melyik sikeres vállalkozó nevét citálta most ide? Azét, aki a miniszterelnök veje. Idecitálta volna a nevét, ha nem ő lenne a miniszterelnök veje? Persze, hogy nem, mert akkor még több 10 ezer sikeres vállalkozó nevét kellett volna felsorolni. Mi fáj önnek, képviselő úr? Hogy ön sikertelen, hogy önök sikertelenek? Ez fáj önnek, képviselő úr? Ez semmi más, mint szimpla irigység - vélte a kancelláriaminiszter.A jobbikos képviselő szerint a miniszterelnök veje vagyonát a cégeire szabott közbeszerzésekkel alapozta meg. Tiborcz korábban a közvilágítási tendereket sorra nyerő Elios Zrt.-ben volt tulajdonos, de érdekeltségét eladta. Azóta egy olyan ingatlancégben utazik, amelyik kastélyokat vett és a nemzetközileg körözött Gaith Pharaonnal is üzletelt.