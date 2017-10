Az offshore cégek le is léphetnek a magyar állam és az ügyfelek kötvényért kifizetett pénzével

Forrás: MTI / Sztárklikk

Bírálta, hogy nem lehet tudni, a jegybanknál keletkezett nyereséget mire fordítják. Elveszíti ismét közpénzjellegét vagy beleteszik azon alapítványokba, amelyek már büntetőjogi kategóriába tartozó módon működnek? - kérdezte.Megjegyezte azt is, hogy az MNB elnöke havi ötmillió forintot keres, ami szerinte botrányosan magas összeg, és úgy értékelt, az intézménynél a saját oligarchiáikat szolgáló politikát valósítanak meg.Szakács László szóvá tette azt is, hogy nem a felvételkori árfolyamán váltották ki a devizahiteleket, amivel 136 milliárd forintot kerestek. Szerinte nem érdekli a kormánypártokat az érintett 900 ezer ember, csak a pénz, ahogy ez a brókerkárosultak esetében is tetten érhető volt.Magyarázatot várt arra: hogyan lehet, hogy a jegybank 2014 decemberétől 2015 januárjáig ellenőrizte a Quaestort, egy hónap múlva pedig 32 ezer család megtakarítása köddé vált.Úgy látta: az MNB-t érintő botrányok miatt a jegybanknak sem Magyarországon, sem Európában nincs tekintélye.Frakciótársa, Bárándy Gergely úgy fogalmazott: Matolcsy György egy gyáva ember, aki megfutamodott a vitától, beszámolójában pedig politizált ahelyett, hogy beszámolót tartott volna.A szocialista képviselő kitért a jegybanki alapítványoknál tavaly kirobbant botrányokra, és azt mondta: nyilvánvaló lett, hogy kreáltak egy meglehetősen nagy tőkével rendelkező fideszes kifizetőhelyet. Ezt a pénzt ugyanakkor a devizahiteleseknek kellene visszaadni - jegyezte meg.Nincs rendben - bírált -, hogy a jegybank az igazságügyi miniszter ügyvédi irodáját bízza meg képviselettel, és a legfőbb ügyész felesége, lánya kiemelt fizetéssel dolgozik az MNB-nél.