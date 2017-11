Matolcsy megint miniszter akar lenni

Forrás: atv.hu - sztarklikk.hu

Az atv.hu beszámolói szerint Matolcsy György állítólag több, nyilvános helyen megejtett magánvacsorán is elővezette a miniszterelnöknek, hogy "legyen már végre egy igazi nemzetgazdasági minisztérium". Holott ö is tudja, hogy van már ilyen nevű intézmény és azt is hogy Varga Mihály hatékonyan, eredményesen vezeti a tárcát, a miniszterelnök megítélése szerint is. Ezzel együtt úgy véli, Varga egy másik közgazdasági iskola képviselője, "fiskális pénzügyminiszternek" tekinti utódját a források szerint.A miniszterelnök mindezzel együtt nagyra értékeli a Matolcsy-féle távlatos, nagyívű gondolkodást, annak ellenére is, hogy a jegybankelnököt sok közgazdász fantasztának tartja, az MNB körül támadt közpénz-botrány kirobbánasakor is nyilvánosan kiállt mellette.Ha Orbán Viktor negyedszerre is kormányt alakíthat jövőre és a miniszterelnök szétszedi 2019 márciusa után az NGM-et, Varga Mihály a költségvetésért és az államháztartás egyensúlyáért felelős pénzügyminiszter lehet, Matolcsy György nemzetgazdasági-és stratégiai miniszter, Rogán Antal pedig az új jegybankelnök - feltéve, ha azt a jelenlegi kormányzati kommunikációért felelős miniszter ambicionálja.Kérdés persze az is, hogy a miniszterelnök megválna-e kedves kabinetminiszterétől - írja a lap.