Matolcsyék miatt nem tudnak aludni az emberek

A nap, amikor a Fidesz a kukába hajította a rezsicsökkentést

Orbán Viktor be se ment, Rogán Antal bent volt ugyan, de nem szavazott, Németh Szilárd azonban nemet mondott a szocialisták gázárcsökkentési javaslatára a keddi parlamenti szavazáson. A kormánypártok vita nélkül hajították a kukába a korábban legfontosabbnak nevezett politikai intézkedésüket.

Németh Szilárd, a Fidesz rezsibiztosa mostanában mindenütt Soros-ügynököket meg liberálbolsevik összeesküvőket lát, és lényegében már csak ebben a témában hajlandó megszólalni. Pedig most például beszélhetne arról is, hogy miért fordított totálisan hátat ő maga és pártja, a Fidesz is a rezsicsökkentésnek. Jó, nyilván még az ő vaslogikájával is nehéz lenne me...