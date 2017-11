Medián: a teljes népességen belül 40 százalékon a Fidesz

Forrás: MTI / Sztárklikk

A felmérés adatai szerint szeptemberhez képest a Fideszen kívül egyedül a Demokratikus Koalíció (DK) ért el érdemi javulást: Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök pártját jelenleg a népesség 5 százaléka választaná.A cikk mellett közölt grafikonon látható, hogy a Fideszre a választani tudók 56, a választani tudó biztos szavazók 61 százaléka szavazna. A Jobbik a teljes népességen belül 11, a biztos szavazóknál 14 százalékon áll, az MSZP-t a teljes népességben 7, a biztos szavazóknál 9 százalékon, az LMP-t pedig 4, illetve 5 százalék választaná. A DK-ra a biztos szavazók 7 százaléka adná voksát.A Medián felmérése szerint a Kétfarkú Kutya Pártot támogatja a teljes népesség egy, a biztos szavazók két százaléka, a Momentum Mozgalom, valamint az Együtt és a Párbeszéd közösen egy-egy százalékon áll. A teljes népesség 30 százalékának nincs pártja.A cikkben hangsúlyozták: az utóbbi hat hónapban nemcsak a Fidesz népszerűsége, hanem a kormány teljesítményének megítélése és a lakosság általános közhangulata is fokozatosan javult. Októberben a válaszadók 48 százaléka adott "jó" osztályzatot az Orbán-kormánynak, és 44 százalék szerint az országban jó irányba mennek a dolgok.Kitértek arra is: a szavazók megosztottak abban a kérdésben, hogy mi lenne jobb a választások után, mert 45 százalékuk kormányváltást szeretne, 44 százalékuk viszont azt, ha maradna a mostani kormány. Ugyanakkor - fűzték hozzá - tíz válaszadóból hatan úgy gondolják, hogy 2018-ban is a Fidesz győz majd.A Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet október 20-a és 24-e között készítette országos reprezentatív felmérését.