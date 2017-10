Medián: Hiller a legnépszerűbb szocialista politikus

Szerző: Konczik Márton

Ahogy a Sztárklikk is korábban beszámolt róla, a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet szeptember 15. és 20. között felvett reprezentatív felmérésének eredményei szerint huszonöt év óta most először fordul elő, hogy az MSZP a biztos szavazók körében nem éri el a 10 százalékot: 9 százalékon áll, a teljes népesség körében pedig 7 százalékon.Ez bizony kihat a szocialista politikusok népszerűségére is. A Medián szeptemberben is megkérdezte, hogy hogyan látják az emberek az MSZP egykori és mostani vezetőit, és kiderült, hogy az érintettek megítélése egy kicsit még tovább romlott: népszerűségi indexük átlagosan 21 százalék, és még a kormányváltást óhajtó szavazópolgárok körében is csak 30 százalék.Jelenleg Hiller István a legnépszerűbb, a második helyen holtverseny alakult ki Molnár Gyula pártelnök és Mesterházy Attila között, és csak a harmadik helyen találjuk Botka Lászlót, az MSZP miniszterelnök-jelöltjét.