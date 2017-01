Medvegyev: Washington Obama alatt lerombolta az orosz-amerikai viszonyt

Forrás: MTI

Medvegyev Obama elnökségének utolsó napján közzétett értékelése szerint a távozó adminisztráció munkájának egyenlege "rendkívül ellentmondásos". Megszólalását azzal indokolta, hogy sok eseménynek maga is közvetlen részese volt.Az orosz kormányfő a pozitívumok között emelte ki, hogy a két országnak sikerült közösen megoldania egy sor komoly nemzetközi problémát; a többi között szerződést írtak alá a nukleáris fegyverek csökkentéséről, vezető szerepet játszottak az iráni nukleáris program korlátozásában, és Szíriában elérték a vegyi fegyverek megsemmisítését.Ugyanakkor rámutatott, hogy a második elnöki ciklus végére az orosz-amerikai kapcsolatok "teljességgel degradálódtak"."Obama adminisztrációja lerombolta az Egyesült Államok és Oroszország viszonyát, több évtized óta a legalacsonyabb pontra szállítva le őket. Ez a fő külpolitikai hibája, amely örökre hátramarad a történelemben" - írta Medvegyev."Nem tudjuk, hogyan fogja alakítani viszonyát országunkkal az új amerikai adminisztráció. De számítunk az észszerűségre. És készek vagyunk az út ránk eső részét megtenni a kapcsolatok javulása érdekében" - tette hozzá.Medvegyev az amerikai vezetés szemére vetette, hogy gyakorlatilag az összes világfolyamatot irányítani akarta, "szemérmetlenül beavatkozva" más országok belügyeibe, egyszerre több idegen területen háborúzva,"Irak, +arab tavasz+, Ukrajna, Szíria - íme az elmúlt évek kalandjainak csak részleges listája" - fogalmazott a politikus, aki arról nem tett említést, hogy utóbbi két konfliktusban Oroszországnak is van szerepe.Értékelése szerint ezek a beavatkozások a politikai rendszer széteséséhez vezettek ezekben az országokban, ami több tízezer áldozattal járt. Felhívta a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államok nemzetközi lépéseit tulajdon érekeivel magyarázta, de ez az érv "más országok számára nem tűnik vitathatatlannak". Úgy vélte, ez arról árulkodik, hogy Washington a saját érdekeit sem fogta fel.Medvegyev megfogalmazása szerint az Obama-kormányzat "rövidlátónak" bizonyult az Oroszországgal való viszonyában, figyelmen kívül hagyva, hogy az "nem banánköztársaság"."Az ilyen beszédmód megengedhetetlen egy olyan országgal szemben, amely az ENSZ BT állandó tagja, Olyan ország, amely az Egyesült Államokéval egyenlő védelmi potenciállal rendelkezik" - érvelt a kormányfő.Hozzáfűzte, hogy a kétoldalú viszonytól függ a legfontosabb nemzetközi kezdeményezés sorsa, és hogy a két ország köteles nem megfeledkezni a közös felelősségéről, ami az Obama-kormányzatból hiányzott.Dmitrij Medvegyev sérelmezte, hogy a távozó elnök alatt "példátlan méreteket öltött" az Oroszországra gyakorolt nyomás. Felemlegette a gazdasági szankciókat, "amelyek senkinek semmit nem használtak" és azt, hogy Washington gyakorlatilag megszüntette a kétoldalú együttműködést. Kifogásolta az orosz tisztségviselők és üzletemberek amerikai beutazásának tilalmát, amivel Washington lezárta az együttműködés lehetőségét, "a nyers erőre, a kemény nyomásra" alapozva.Megítélése szerint ilyen lépések még a kubai rakétaválság idején is elképzelhetetlenek voltak, pedig "akkor sokkal súlyosabb volt a helyzet"."Kinek volt haszna ebből? Senkinek. Az Egyesült Államoknak biztosan nem. Nem sikerült" - írta az orosz miniszterelnök.Medvegyev 2009 és 2012 között elnöki minőségében érintkezett Obamával, majd ezt követően több nemzetközi tanácskozáson kormányfőként is többször találkozott vele, legutóbb a tavaly szeptemberi laoszi Kelet-ázsiai Csúcson.