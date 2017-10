Meg akarták verni a Hír TV riporterét

Forrás: Hír TV

Dobos rendkívül sok elfoglaltságára hivatkozva többször is kitért a válaszadás elől. Legutóbb úgy, hogy kulcsra zárta a mosdó ajtaját, ahol Báthory is bent volt.A riporter akkor még nem gondolta, hogy ebből "ekkora ügy lesz", hiszen - mint mondta -, ha a forgatások alatti balhékról beszélnének, akkor elsikkadnának az anyagok.Báthory a Hír TV online -nak elmondta, hogy nem ez volt az első eset, amikor atrocitás érte a Célpont stábját. Visszaemlékezett, hogy amikor Túrricsén forgattak egy, a polgármester pártján álló ember meg akarta őt verni, amiért kérdezősködött."Amikor bementünk a szociális boltba, egy ember nekem jött, konkrétan meg akart verni, mert ő a polgármester pártján állt. De két hete, Szolnokon, amikor Farkas Flóriánról és a roma felzárkóztatási programról forgattunk, kiszálltam az autóból, elmondtam, mit szeretnénk, mentünk tizenöt métert és egy férfi ránk uszított három kutyát" - emlékezett vissza Báthory, aki szerint ezek a dolgok hozzátartoznak a munkájukhoz."Annyira nyom az adrenalin, hogy ezek nem csapódnak le, csak miután már megtörtént az egész, akkor gondolkozom el azon, hogy van egy kétéves gyerekem, akit fel kell nevelnem. Vagy ott van Oroszi Babett példája, akire Mészáros Lőrinc azt mondta, hogy bukott riporter. Ilyenkor jut eszembe, hogy mennyire nem normális ez az ország" - mondta Báthory.A karcagi esettel kapcsolatban elmondta, hogy számára is teljesen hihetetlen volt a helyzet, amikor észlelte, hogy bezárta őt a polgármester. Leszögezte, hogy nem üldözte Dobost, de tudta, hogy az ülés folyamán mindössze tíz perc lehetősége lesz interjút készíteni vele - de a mosdóból ez nem ment. Végül a forgatóstáb hívta fel telefonon a riportert, mely némi hitetlenkedés után a titkárság segítségével szabadította ki Báthoryt.Dobos László a Reflektorblog megkeresésére azt mondta, nem ismerte fel a Hír TV riporterét, hiszen rengeteg emberrel találkozik, és úgy gondolta, neki is van egy kulcsa a WC-hez, ezért zárta be az ajtót.