Megalázó bánásmód és jogsértések a szülészeti osztályokon

Forrás: Hír TV/ Sztárklikk

A szakma széttárja a kezét, holott a szülészeti mutatók eredményei messze elmaradnak az Egészségügyi Világszervezet ajánlásaitól.Jogsértésekről beszélt a Hír TV- nek egy édesanya. Azt mondja, a szülése során feleslegesen siettették, a beavatkozásokról pedig vele nem egyeztettek."A doktornő az felülről, a hasamba, a 80 kilójával beletámaszkodott, és hát úgy sikerült a lányomat kinyomni, hogy a hüvelybemenetemet átszántotta, tehát egy elég hosszú varrási folyamat következett utána" - idézte fel Borsos Borbála.Az egyik nőjogi szervezet szerint a hasonló esetek mindennaposak, pedig a trauma elkerülhető lenne. Csak egy kis odafigyelésre és persze egységes szülészeti protokollra lenne szükség. Most ugyanis a kórházak egyéni szokásrendje és az orvosi rutin határozza meg, hogy miként alakul egy szülés."Az borzasztóan elkeserítő, hogy rengeteg nő számol be erről a hasnyomásról, ami egyébként az egész régió országaiban az egyik legjobb szimbóluma annak, hogy milyen elmaradott az ellátás" - nyilatkozta a Más Állapotot a Szülészetben Mozgalom szervezője, Keszler Viktória.A lehető legtermészetesebb szülési folyamatot támogató mozgalmakra a szakma egy része is nyitott. A Hír TV-nek nyilatkozó magánkórház vezetője azonban azzal érvel: sokszor a kismamák kérnek gyorsabb vagy fájdalommentesebb megoldásokat."Van amikor a kismama kéri, hogy el fog menni az ember, szeretné ha megszületne, vagy tudja, hogy a kolléga utazik, és annyira ragaszkodik a személyéhez, hogy ha megvan a megfelelő szakmai indok, akkor fel lehet ezt ajánlani a kismamának" - mondta a Róbert Károly Magánkórház orvosigazgatója, Siklós Pál.Felmérések szerint egyébként a siettetett szüléseknek egészségügyi kockázata is lehet, amiről a nőket adott esetben nem tájékoztatják - véli egy szüléssegítő szakember."Az asztma, az 1-es típusú cukorbetegség, különböző bélbetegségek, szív- és érrendszeri betegségek, egyes agyi elváltozások, viselkedészavarok mind-mind oda vezethetőek vissza, hogy a szülés közben a baba nem azt az utat tudta bejárni, amit a természet kitalált a számára, hanem egy mesterséges, gyorsított, sok-sok gyógyszerrel fűszerezett folyamaton nyomták át" - mondta el Novák Julianna.Az otthonszüléshez hasonló körülményeket teremtene a saját szülészeti osztályán a Bethesda Gyermekkórház, csakhogy az erre szánt támogatást egyelőre nem kapták meg. Ahogyan azt sem tudni, pontosan milyen intézkedésekkel tenné vonzóbbá a szülészeteket a családügyi államtitkárság.