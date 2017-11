Megdöbbentő baleset történt az egyik fővárosi gimnáziumban

Forrás: 24.hu

A balesetről a szülők beszámolója alapján a Momentum adott hírt - írja a 24.hu A párt közleménye szerint a kidőlt ablak üvegszilánkokkal borította be a diákokat, akiket sebesüléseik miatt az iskolában kellett ellátni. A folyosón vérfoltok maradtak hátra.Dukán András Ferenc, a Momentum elnökségi tagja, aki maga is tanított az intézményben azt írta, hogy az iskola felújítására Németh Szilárd, a Fidesz helyi képviselője mintegy másfél évvel ezelőtt, nyilvános sajtótájékoztatón tett ígéretet, ám változás azóta sem történt. Évtizedek óta megoldatlan a nyílászárók cseréje, több ablakot kényszerből beszegeltek már, nehogy nyitás közben kiessenek a helyükről, úgy, ahogy az most is történt.