Megdöbbentő interjú a Fidesz új frakcióvezető-helyettesével

Szerző: Márkus

Bár az "új seprő" alázatosságot ígért, mégis megdöbbentő pontossággal mondta fel a hírportálnak a Habony-féle propagandagépezet mantráit Őcsénytő,l Czeglédy Csabáig.Bóna Zoltán már rögtön a beszélgetés elején tisztázza, hogy teológusként miért a Fidesz és miért nem a KDNP? Szerinte a KDNP-ben és a Fideszben is megtalálhatók azok a polgári, konzervatív, keresztény értékek, amelyeket otthonról hoz magával. Mégis, amikor 22 évesen elkezdett politizálni, a Fidesz ideológiájával tudott leginkább azonosulni.Az új frakcióvezető-helyettes azt ígéri, hogy alázatosan fogja végezni a rá bízott munkát. Szerinte ma Európában és Magyarországon a kereszténység képviselete a legfontosabb. Teljesen mindegy, hogy ki katolikus vagy ki református. A lényeg, hogy keresztény legyen. Büszke protestáns gyökereire és neveltetésére. Szülei és nagynénje jelenleg is aktív lelkészként szolgálnak.Vallási meggyőződésével politikusként még sohasem kellett szembemennie. Vannak benne dilemmák, kérdésfelvetések, de konkrétan az elveivel szembemenni politikai érdekből még sosem kellett. Mivel az elmúlt hét év kormányzásában nem jelentkezett ilyen kérdés, így alapos oka van feltételezni, hogy a jövőben sem fog.Bóna szerint az üldözöttekkel szemben szolidárisnak kell lenni, de az illegális bevándorlást nyakló nélkül a közösségeink, a kereszténység, a polgári Magyarország jövőjének kockáztatása okán nem szabad támogatni.Kérdésre válaszolva az őcsényi eset kapcsán is elmondta álláspontját. Szerinte "az őcsényiek nem a kormányzati kommunikáció miatt félnek, hanem amiatt, amit hallanak a hírekben". Az elmúlt két évben Európában több mint tizenöt terrortámadás történt, amelyek során háromszáznál is több ember halt meg. Ezek után miért csodálkozunk, hogy félnek az őcsényiek? - teszi fel a kérdést.Bóna szerint az egyházi iskolák kiemelt támogatása európai gyakorlat, és egyébként sem kötelezik a diákokat arra, hogy egyházi iskolákba járjanak. Arról nem beszélt és az újságíró sem kérdezett rá, hogy azokban a falvakban, ahol csak egy iskola van és a bezárástól úgy mentették meg, hogy átadták az egyháznak, vajon abban az esetben is érvényes-e amit mond?A vasárnapi zárvatartásról is sajátos véleménye van: a javaslat nem arról szólt, hogy vasárnap ne lehessen boltba járni, hanem sokkal inkább az volt a cél, hogy ne lehessen a munkavállalókat a hét utolsó napján is munkára kötelezni. "Ez tehát nem vasárnapi zárvatartás, hanem vasárnapi munkaszünet."Természetesen nem maradhat ki a diskurzusból a Czeglédy-ügy sem. Úgy véli, ez nem az MSZP-ről és a DK-ról szól, ez arról a közel ezer diákról szól, akik nem kapták meg a megérdemelt jussukat. A frakcióvezető-helyettest nem érdekelte a jogerős bírósági ítélet, és az Origo helyreigazítása, amely szerint a közel ezer az csak 11 fő.Arra a felvetésre, hogy a Fidesz fél a Jobbiktól, Orbán meg fél Vonától és ezért az ÁSZ-t politikai eszközként használják fel a Jobbik ellen, határozottan kijelentette: a Fidesz senkitől sem fél. Szerinte 2010-ben ez az ország romokban hevert, de ma sokkal jobb a helyzet, a gazdasági eredmények figyelemreméltóak.A joggal felvethető kérdésre, hogy ha ilyen büszkék az eredményekre, akkor miért nem pozitív eredménykampányt folytatnak, miért Sorossal plakátolják tele az országot, a szokásos fideszes lózungokat ismételte meg.A Fidesz az elmúlt hét évben mindig beszámolt az eredményekről. Ettől függetlenül azt gondolják, hogy történelmi kihívással áll szemben Európa. Ez a történelmi kihívás a népvándorlás, az illegális migráció ügye. Itt kapcsolódik a történetbe Soros György, aki bevándorlókat akar Európába telepíteni.Azt gondolja, hogy a Soros-terv egy létező terv. Maga Soros György írta le több részletben, ő maga nevezte az írásait olyan tervnek, amellyel Orbán Viktor migrációs politikáját akarja ellenpontozni. Ha egyszer bevándorlóországgá válunk onnan már nincs visszaút.Soros György jóval több mint egy mezei újságíró. Mégiscsak huszonötmilliárd dolláros vagyona van, amely vagyon nagy részét olyan projektekbe fekteti, amelyek az ő politikai és társadalmi elképzeléseit akarják megvalósítani. Az alapítványai és az általa támogatott szervezetek hálózatosodva, egymást segítve, egymásra hivatkozva működnek és érvényesítik a donor akaratát.Navracsics Tibor kijelentése kapcsán elmondta, hogy párttársa az Európai Bizottságban dolgozik, Brüsszelben. Máshogy látja a helyzetet.Bóna szerint nagyon kemény kampány áll előttünk. Az ellenfeleik az életben maradásért küzdenek, ezért szerinte gyakorlatilag bármire képesek.