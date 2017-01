Megérkezett Magyarországra a madárinfluenza

A Fidesz is sáros a 4-es metróval kapcsolatban

Ezzel Magyarországon a megbetegedés már összesen 7 megyét érint. A tájékoztatás szerint a megbetegedéseknél ezúttal is a H5N8 vírustörzset azonosította a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma.A vírust egy ásványrárói (Győr-Moson-Sopron megye) tenyésztyúk telepen és egy nagyteveli (Veszprém megye) pulykatartó gazdaságban mutatták ki. A fertőzött állományokban megemelkedett elhullást tapasztaltak, továbbá megjelentek a betegségre jellemző klinikai tünetek is. A hatóság a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtette. A fertőzött gazdaságok körül 3 kilométer sugarú védőkörzetet és 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetet rendelt el az állategészségügyi szolgálat.A vírus terjedésének megakadályozása érdekében a fertőzött állományok - mintegy 28 700 tenyésztyúk és 27 500 hízópulyka - leölését a szakemberek megkezdték. A kimutatott szerotípus (H5N8) megegyezik a járvány kapcsán a többi állományban is azonosított vírustörzzsel.