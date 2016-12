Megerősítették a német és az orosz nagykövetség őrzését

Forrás: MTI

Elmondta azt is, hogy az országos rendőrfőkapitány Budapesten és Pest megyében már hétfő este, kedden pedig - Pintér Sándor belügyminiszter felkérésére - az egész országra kiterjedően a lakosság védelme érdekében szükséges intézkedéseket rendelt el. Ennek keretében tovább erősítették a közterületi jelenlétet: a nagyobb bevásárlóközpontok, ünnepi vásárok területén, valamint a jelentős tömeget vonzó rendezvények helyszínén folyamatos rendőri jelenlétet biztosítanak, a kisebb forgalmú helyszíneken pedig visszatérően ellenőriznek - közölte Lakatos Tibor.Felidézte: a rendőrség az év végi ünnepekkel kapcsolatos feladatokról kiadott utasítás alapján végzi munkáját. Ez alapján november 25-étől kiemelt figyelmet fordítanak az ünnepi vásárok és bevásárlóközpontok ellenőrzésére. Hozzátette: kiemelt figyelmet fordítanak a karácsonyi egyházi ünnepségek biztonságának garantálására is, valamint az óévbúcsúztató közterületi rendezvények biztosítására. Mindemellett a tehergépjárművek behajtására vonatkozó korlátozások betartatása is fontos feladata lesz a rendőröknek - tette hozzá.Közlése szerint a német hatóságoktól érkező esetleges megkereséseket soron kívül teljesítik, kedden 12 óra 30 percig ilyen nem érkezett. Az együttműködésben a magyar rendőrséget segíti a német szövetségi bűnügyi rendőrséghez delegált bűnügyi összekötő tiszt is, aki jelenleg is Németországban van - jelezte.A Budapest-München között járó vonatokat a magyar, az osztrák és a német rendőrök közösen ellenőrzik, az országon áthaladó nemzetközi vonatokat a Készenléti Rendőrség kíséri, a budapesti főpályaudvarokon pedig a Budapesti Rendőr-főkapitányságon létrehozott vasúti alosztályok biztosítanak állandó rendőri jelenlétet - ismertette.Úgy vélte: a jelenlegi helyzetben elégségesek a meghozott intézkedések, de folyamatosan tartják a kapcsolatot a Terrorelhárítási Központtal, a Terorrelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központtal, valamint az Alkotmányvédelmi Hivatallal, és ha az általuk átadott információk alapján Magyarország veszélyeztetettségében változás állna be, az esetleges újabb intézkedéseket haladéktalanul megteszik.Újságírói kérdésre, miszerint sajtóhírek alapján a berlini karácsonyi vásáron elkövetett támadás gyanúsítottja a balkáni útvonalon érkezett Németországba, Lakatos Tibor azt mondta: jelenleg nincs információjuk a tettesről, így arról sem, hogyan jutott Németországba. Megismételte: ezzel kapcsolatban nem kaptak jelzést a német hatóságoktól.A Belügyminisztérium kedd délelőtt közölte az MTI-vel, hogy nem emelte a terrorfenyegetettségi szintet az európai nagyvárosokban hétfőn történt merényletek miatt Magyarországon a Terrorellenes Koordinációs Bizottság, marad a 3-as, közepes fokozat. A rendőri jelenlétet ugyanakkor megerősítik, különösen a bevásárlóközpontok és a karácsonyi vásárok körzetében.A tárca indoklása szerint a bizottság azért nem módosította a jelenleg hatályban lévő terrorfenyegetettségi fokozatot, mert a testület értékelése szerint még utalás szintjén sem keletkezett magyarországi terrorcselekmény elkövetésére vonatkozó információ.Hétfő este Berlin nyugati részének központjában, az egyik leghíresebb karácsonyi vásáron egy teherautó belegázolt a tömegbe, tizenketten meghaltak, több tucatnyian megsérültek, többen súlyosan.Szintén hétfőn merénylet áldozata lett Ankarában Andrej Karlov, Oroszország törökországi nagykövete. Az orosz diplomatára egy 22 éves, szolgálaton kívüli rendőr lőtt rá egy fotókiállításon. A merénylet elkövetőjét agyonlőtték.Hétfőn lövöldözés volt a zürichi főpályaudvar közelében is, egy ismeretlen férfi imádkozókra lőtt rá, majd elmenekült, és késő estig sem sikerült elfogni. Hárman súlyosan megsérültek.