Meghalt Cseke László a Szabad Európa Rádió emblematikus alakja

A Szabad Európa Rádió egyik legnépszerűbb műsora az 1959 májusában induló Teenager party volt, ezt szerkesztette, és vezette. A műsorban hallhatták először a magyar fiatalok a rock és a beat világsztárjait, Chuck Berryt, Elvist, Cliff Richardot, a Beatlest, vagy a Rolling Stonest.A Teenager Party hatása különösen a hatvanas években volt felbecsülhetetlen, amikor a rock and rollt és a beatet kezdetben tiltotta, majd később is csak megtűrte a közszolgálati magyar rádió. Ekkor a Radio Luxemburg mellett a SZER volt az új zenék kizárólagos forrása itthon.De a Teenager Party, majd utódja, a Délutáni randevú népszerűsége megmaradt azután is, hogy a magyar rádióban is egyre több lett a fiatalokat célzó zenei műsor. Cseke továbbra is zsákszámra kapta a legtöbbször csak jeligével ellátott leveleket a kívánságműsorában, és a SZER megszűnéséig, azaz 1992-ig dolgozott a rádiónál.