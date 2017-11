Meglepő mondatok a Fidesz-kongresszusról

Szerző: Nagy András

Igaz, Orbán ezt még 2011-ben jelentette ki, alig több mint egy évvel a 2010-es parlamenti győzelme után. A korábbi Fidesz-kongresszuson az azóta igencsak háttérbe szorult Pokorni Zoltán pedig arról beszélt, hogy a legnagyobb veszély, ami a pártra leselkedik, ők maguk. "Ha azt hisszük, mindenkinél okosabbak vagyunk, és mindent tudunk. Szó sincs róla" - mondta.Azóta történt egy s más. Például kikerültek a Fidesz felső vezetéséből azok az figurák, akik a párt mérsékeltebb, hagyományos konzervatív vonalát vitték. A régi arcok közül a már idézett Pokorni mellett Navracsics Tibor, Varga Mihály, vagy Áder János neve említhető, a szakpolitikusok közül Ángyán József volt földügyi, Bencsik János volt energiaügyi, illetve Illés Zoltán volt környezetvédelmi államtitkár is ment.Miközben a kikopó konzervatívok helyére Kósa Lajosok meg Németh Szilárdok kerültek, a kiváltságok felszámolása olyan jól sikerült, hogy volt olyan év, amikor Mészáros Lőrinc felcsúti vállalkozó százmilliárd (!) forinttal növelte vagyonát, és ez csak a bevallott összeg. Időközben Orbán Ráhel is a saját lábára állt, köszönhetően elsősorban Orbán Viktor vejének, Tiborc Istvánnak a szintén feltűnően sikeres, jórészt állami megrendelésekből gyarapodó vállalkozásainak.Ne felejtsük el azt sem, hogy nemzeti dohányboltok ezrei lepték el az országot, ezek jó részét szintén Fidesz-közeli káderek vitték, illetve viszik, és egy nyilvánosságra került hangfelvétel szerint nem azért, mert annyira tehetséges vállalkozók volnának, hanem mert "elkötelezett jobboldaliak".Miközben kiderült, hogy 47 ezer forintból is meg lehet élni, illetve hogy "akinek nincs semmije, az annyit is ér", arra is fény derült, hogy egy kis Fejér megyei falu úgy vonzza a tőkét, mint mágnes a vasat: a Felcsútra áramlott tao-támogatások összege ma már meghaladja a 12 milliárd forintot, nyilván, hiszen Mészáros Lőrinc szerény bevallása szerint okosabb mint Mark Zuckenberg.Ha már Mészáros: a kiváltságok felszámolásának ígéretét Orbánnak az elmúlt hat évben egyetlen esetben, Simicska Lajossal kapcsolatban sikerült betartani, a miniszterelnökkel látványosan szakító fő fideszes oligarcha posztját ugyanakkor ma az egykori gázszerelő tölti be, aki 2014 óta a magyar történelem leggyorsabb gazdagodását produkálta.A pártelnök-kormányfő a Fidesz tegnapi kongresszusán három feladatot vázolt a sajátjai előtt: "megerősíteni, elmélyíteni és megvédeni". Vajon ezt is Mészáros Lőrincre és a megállíthatatlanul gazdagodó fideszesekre értette volna? Mindenesetre a tegnapi, győzelemittas hangulatú Fidesz-kongresszust, az önbizalomtól duzzadó kormánypárti politikusok magabiztos mosolyát elnézve nehéz elképzelni, hogy Orbán Viktor emlékszik még a 6 évvel ezelőtti ígéretére. Vagy akár régi kollégiumi szobatársai, köztük Pokorni Zoltán intelmére.