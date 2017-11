Meglógott a Fidesz kongresszusról 261 küldött

Szerző: Lendvai Ildikó

A további mélyülés érdekében a miniszterelnök külön üdvözölte az ilyesmiben eddig is élen járó személyt: "Háromszoros vivát Schmitt Pál elnök úrnak!" Sokat tettek a mélyre szállásért az újraválasztott alelnök, Németh Szilárd szavai is: "Tele van az ellenzék korrupcióval. Nem szabad megengedni, hogy ismét kifosszák az országot."Végre megértettem, hogy elvbarátai csupán megelőző csapásként vittek el minden mozdíthatót. Nem baj, a kongresszuson azt is megtudtam, hogy "a magyar szellem néha elnémul, de meg nem hal". És tényleg: magam is konstatáltam, hogy néhány beszédnél itt is éppen elnémult a szellem.Természetesen nem a pártelnökre gondolok, belőle a magyar szellem roppant erővel tört ki: "Van egy közös szenvedélyünk: Magyarország!" Megértem, de azért ha lehet, ne fogyasszátok el teljes egészében, fiúk!Ja! Volt két meglepetés is. Például, hogy Kövér tréfálni próbált: "A Fidesz egy demokratikus párt, mindenki azt csinálja, amit mondanak neki." Kár, hogy senki nem vette viccnek.Aztán az, hogy Orbán Viktort egyhangúan választották újra, 1358 szavazattal. Bár ez nem is meglepetés. Az viszont igen, hogy a kongresszus elején még 1619 küldött mandátumát igazolták. Kicsit aggódom a közben ellógott 261 katonaszökevény jövőjéért...