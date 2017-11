Megmutatjuk az új közlekedési táblát

Minthogy a gyorsút az autóút és egy emelt minőségű főút közé esik, nincs abban semmi meglepő, hogy a megjelölésére használt KRESZ-tábla is hibrid. (Eddig is lehetett egy sima főúton is irányonként két sáv, az irányokat elválaszthatták fizikailag, korláttal, és arra is van jócskán példa, hogy egyes szakaszokon 90 helyett 100 vagy 110 kilométer per órás haladási sebességet engedélyeztek.)A kék színű táblákkal jelölt autópályák és autóutak, valamint a zöld útirányjelzőkről is megismerhető sima főutak között átmenetet képző gyorsutakat tehát egy olyan tábla fogja azonosítani, amelynek rajzolata megegyezik az autóút kezdetét mutatóval, de színe nem kék, hanem zöld - írja a Fonódó blog Az első ilyen út a Balaton (azaz az M7-es) és Kaposvár között épülő R67-es. Az új útnak lesz még egy specialitása: egy szakaszán az elhaladó autók abroncsa dallamot fog játszani a burkolatba vágott vájatok megfelelő rezgése útján. Mégpedig a Republic együttesnek az út (pontosabban az előd 67-es főút) nevét viselő számát.A gyorsutak jele tehát nem egy egyszerű szám, mint a sima főutaké, de nem is M-et kapnak, mint nálunk a sztrádák és autóutak, hanem egy másik betűt: az R feltehetően a rapid kifejezésre utal.Az autóutaknál a hivatalos érvelés szerint olcsóbban építhető gyorsutakat már a bejelentéskor sem övezte egyöntetű elismerés. Sokan balesetveszélyesnek tartanak egy olyan utat, ami kábé úgy néz ki, mint egy sztráda vagy jobb autóút, egyszercsak mégis nekiszaladunk egy körforgalomnak vagy akár egy piros lámpának rajtuk, hiszen ezeken körforgalmat, lámpás csomópontot is megengednek.