Megszólalt Soros György, szerinte tragédia ami Magyarországon történik

Forrás: MTI

A milliárdos a Financial Times című brit lapban hétfő reggel megjelent telefoninterjúban elmondta, eddig tartózkodott attól, hogy nyilvánosan kommentálja Orbán Viktor kormányfő támadásait, ám most úgy érzi, meg kell szólalnia, mert félti az általa támogatott civil szervezetek biztonságát."Tragédia Magyarországnak, hogy kormánya gyűlöletkeltéssel és a lakosság félrevezetésével törekszik megtartani hatalmát" - mondta.Soros György honlapján közlemény is megjelent a nemzeti konzultációs kérdőív cáfolataként, melyben azt írják: a kérdőív csúsztatásokat és hazugságokat tartalmaz, és a magyar kormány képviselői szintén tévesen állítják, hogy Soros György irányítja az Európai Unió döntéshozatali folyamatát. Valójában a migrációs válság kezelésére vonatkozó döntéseket az EU tagállamai, intézményei hozzák, ezeknek részese a magyar kormány is - olvasható a közleményben.