Megszűnik egy világhírű magyar iparág

Forrás: Privátbankár

A magyar hajógyártással és javítással foglakozó vállalkozások száma 2012 óta rohamosan csökkent tovább: míg öt évvel ezelőtt még 170 ilyen profilú vállalkozás működött az országban, addig jelenleg csak 144. A visszaesés különösen az árbevételben mutatkozik meg igazán, hiszen a vizsgált időszak legjobb évében is mindössze 4,7 milliárd forint bevételt tudtak elérni az ilyen profilú cégek, és ez 2016-ra 3,1 milliárd forintra csökkent. Alkalmazotti létszám tekintetében néhány ingadozást kivéve hasonló a tendencia, ezt közölte az Opten a Privátbankár.hu -val.Az iparág sanyarú helyzete a kilencvenes évek elején alakult ki, ekkor ugyanis a keleti piacok összeomlása után a nagy hajógyárak (Óbuda, Csepel, Újpest, Vác) bezárták kapuikat. Ezzel párhuzamosan a MAHART privatizációjával a magyar teherhajózás is szinte eltűnt a hazai és a nemzetközi vizekről. A jelenleg működő vállalkozások elsősorban sport és kedvtelési célú hajókat, csónakokat, jachtokat és vitorlásokat készítenek, ugyanakkor a gyártás újraindításához szükséges feltételek továbbra is adottak - épp csak tőke nincs rá.A megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberek szintén továbbra is rendelkezésre állnak. Teljes tétlenség ugyan nincs, hiszen az elmúlt években több kísérlet is történt a hazai hajógyártás felélesztésére, sőt 2012-2013-ban a Nemzetgazdasági Minisztérium megalkotta az ezt megalapozó Nemzeti Hajózási Stratégiát is, az iparág feltámadása azonban még várat magára.