Megtámadták a DK budai irodáját

Valamennyi közműre visszamenőlegesen is megerősítik a díjmentességi garanciát

Hatvanéves korban is el lehessen menni előrehozott öregségi nyugdíjba

Szerző: Márkus

Az esetről Vágó István számolt be közösségi oldalán.Az üveget éppen ott törték be, ahol a "GYŰLÖLET STOP!" felhívás és a DK politikusainak, köztük a helyi önkormányzati képviselőként tevékenykedő Vágó István képe található."Tanulságos lehet, hogy miután állami hivatali kommandók távolítják el a hatalomnak nem tetsző plakátokat, egyes állampolgárok máris azt gondolják, hogy ők személyesen is támadhatják azokat, akik nem ugyanazt gondolják a mai hazai viszonyokról mint ők. Alakul a forró ősz?" - teszi fel a kérdést Vágó István.A kirakatbetörés miatt a DK helyi szervezete a rendőrséghez fordult.