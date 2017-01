Megtiltanák az iskolabuszok éjszakai közlekedését

Forrás: InfoRádió

Az oktatási államtitkár arról beszélt, hogy fenntartói utasításba adná, hogy a kirándulás alatt a buszsofőrök és az utasok is szállodában töltsék pihenőidejüket, például este 10 és reggel 6 óra között. Palkovics László a jövő héten egyeztet erről, utána már ki is adhatja az utasítást.Palkovics László kiemelte, a veronai balesetben érintett gimnázium eljárásrendet nem sértett. "Az látszik, hogy az iskola a házirendjének megfelelően szervezte a tábort, a szülőket megfelelően tájékoztatták, tartottak előtte szülői értekezletet, a gyerekek is kaptak tájékoztatást a táborral kapcsolatosan."Az oktatási államtitkár elmondta, sok szakmai javaslatot is kapott a minisztérium, és áttekinti más országok gyakorlatait és javaslatot tesz a gyerekeket szállító buszokra vonatkozó fenntartói utasítások megtételére."Nem elfogadható például az, hogy a buszsofőrök a pihenőidejüket a buszon félig ülve, félig fekve töltik. Azt a helyzetet is szeretnénk egyértelműsíteni, hogy minden kirándulást az iskola szervezzen, hiszen a gyerekek az iskolával vannak jogviszonyban. Olyan jelentési, dokumentációs kötelezettséget is ki kell alakítani, hogy az iskola pontosan tudja, hol vannak a gyerekek."Az oktatási államtitkár kijelentette, az a cél, hogy minimalizálni lehessen az ilyen balesetek lehetőségét, függetlenül attól, hogy ki szervezi a kirándulást."Ha egy járműben hét gyermeknél több ül, az számítson iskolabusznak, amire olyan követelmények vonatkozzanak, amelyek mellett lehetőség szerint ilyen baleset ne történjen. Elképzelhetőnek tartom egy olyan utasítás kiadását, hogy a szerződésben, amit az iskola és a szállító cég köt, ki kell kötni, hogy a buszsofőr a pihenőidejét szállodában kell, hogy töltse. Ki lehet kötni, hogy este 10 és reggel 6 óra között a gyerekeket szállító busz ne közlekedhessen, hanem mindenki pihenjen."Ezek valamennyire ugyan drágítani fogják a kirándulásokat, de a gyerekek biztonsága megér annyit, hogy ezeket a rendelkezéseket bevezessék - hangsúlyozta Palkovics László.