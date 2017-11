Megunták a lopást, elvennék az uniós forrásokat Orbántól

Forrás: 444.hu

Egyedül azoknál a fejlesztési forrásokkal tettének kivételt, amelyeket az Európai Bizottság közvetlenül oszt ki, és ahhoz nincs köze a magyar kormánynak - írja a 444 Mindezt azzal indokolják, hogy az elmúlt években a magyar intézményi és jogi rendszert úgy alakították át, hogy sokkal könnyebb legyen az uniós pénzeke jelentős részét bizonyos gazdasági és politikai csoportokhoz irányítani, attól függetlenül, hogy ez ártalmas-e a magyar társadalomra, vagy megfelel-e az uniós céloknak. A levélben sorra veszik azokat a kormányzati intézkedéseket, amelyek szerintük a kifizetések befagyasztását indokolják.Kiemelik, hogy a Fidesz elfoglalta az olyan közintézményeket is, mint a főügyészség vagy az alkotmánybíróság. Az alkotmányt pedig több alkalommal is a Fidesz érdekei szerint módosították. Kitértek arra is, hogy a sajtószabadságot kizsigerelték, és a média túlnyomó részét a Fidesz uralja, valamint több olyan törvény is született, amely megnehezíti az információkhoz való hozzáférést.A felsőoktatással kapcsolatban megjegyzik, hogy az egyetemek lényegében elvesztették a függetlenségüket, amikor a kormány által kinevezett kancellárok szigorú irányítása alá helyezték őket. Kivételként az CEU-t említették meg, de emlékeztetnek, hogy ezt a kormány megpróbálta bezárni, mert még mindig teret ad a tudomány függetlenségének és a kritikus gondolkodásnak. A civil szervezeteket pedig évek óta zaklatják és fojtogatják. A kormány visszautasította a korrupcióellenes ügyészség felállítására tett uniós javaslatot is.A Magyarországra érkező uniós támogatásokról megjegyezték, hogy az állami beruházások 95 százaléka ezekből valósul meg. Úgy látják, hogy a magyar kormány azért jelentette be, hogy 2018-ig leköti a 2014-2020-as időszakra biztosított pénzeket, hogy ezzel is segítse a Fideszt a 2018-as választásokon, és ne kelljen a források kimerülése miatt aggódnia.Azonban a kifizetések felpörgetését károsnak tartják az üzleti életre nézve, mert a gyors felhasználás csökkenti az uniós támogatások hatékonyságát és nagyban növeli a korrupció kockázatát.Idézték a holland nagykövet, Gajus Scheltema nyilatkozatát is, aki Magyarországgal kapcsolatban megjegyezte, hogy a holland adófizetők pénzéből nem lehet a korrupciót finanszírozni és korrupt rendszereket életben tartani. Ezért Hans Eichel és Pascal Lamy szerint növelni kell a rendszer átláthatóságát, az elszámoltathatóságot és az ellenőrzést.Hangsúlyozták, hogy ebben a helyzetben átmenetileg fel kell függeszteni a Magyarországra irányuló kifizetéséket, és csak akkor indítanák el újra, ha visszaállítják az országban az alapvető, demokratikus szabadságjogokat és lépéseket tesznek a korrupció ellen. Szerintük ez az elmaradott régiók támogatásának alapfeltétele.A levél végén megemlítik, hogy annak tartalmával Franz Fischler és Yannis Paleokrassas korábbi uniós biztosok is egyetértenek.