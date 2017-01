Megvan a fideszes polgármester másik vadászháza

Forrás: Sztárklikk/Index

Mondok József az a politikus, ak - mint a 444 kiderítette -, az általa vezetett Izsákra építtetett egy vadászházat 35 milliós EU-s pénzből 2014-ben, majd nem igazán akarta kiadni szálláshelyként, legfeljebb csak ismerősöknek, és inkább beköltözött oda. A Miniszterelnökség pedig vizsgálatot indított az ügyben.Elvileg a másik háza háza is egy panzió, erre kapta a pénzt, és regisztrált is az erre megfelelő honlapon. De több dolog is minimum gyanús.- Az egyik, hogy a megkérdezett helyiek nem ismerik szálláshelyként, kitáblázva sincs, a neten fellelhető egyetlen fényképet is hiába mutattuk az embereknek, minduntalan a másik vadászházba küldtek. Egy ember tudta, miről van szó, ő csak mosolygott...- A másik, hogy nincs honlapja - ellentétben a valódi vadászházzal -, az online foglalási oldalak sem ismerik szállásként, ha valamilyen listán a neten feltűnik a ház, csak telefonszám van hozzá, amit - a lap munkatársainak legalábbis - nem vesz fel senki. Ez azért is furcsa, mert a másik nyertes, amely szálláshelyre kapott pénzt, az ordacsehi Balaton Agrár Zrt. volt, nekik ehhez képest komoly netes jelenlétük van.A harmadik, hogy Mondok József nagygazdálkodó Karádon, az egykori téeszt szerezte meg a helyiek elmondása szerint. Karádi Mezőgazdasági Zrt. a cég neve, ugyanoda van bejegyezve, mint az Agro-Wild. A vendégház pedig a téesz-területen lévő irodaépület mellett van pár méterre, ugyanazon a telken. Ugyanott kell bemenni mindkettőhöz, a vendégek a Zrt. dolgozói mellé parkolhatnak le.A lap munkatársa kopogás után a Zrt. irodaépületébe lépve várakozik és hahózik, mikor az egyik szobából telefonbeszélgetés szűrődik ki."Azt mondjam, hogy ez egy másik cég? Hogy nem tudok semmit? Hogy hozzád nem adhatok telefonszámot?"Nem tudni, ki beszélt kivel, mindenesetre az ajtón kilépő nő sajnos nem tudott segíteni, nem tud semmit a vadászházról, mert az másik cég ügye, és telefonszámot sem tud adni a tulajdonos-főnökhöz. Annyit mond, hogy igenis szálláshelyről van szó, most pedig azért kell felújítani, mert csőtörés volt.Az Index megpróbálta felhívni azt a mobilszámot , amely a vadászház internetes fellelhetőségén található, de többszöri próbálkozásunkra sem vette fel senki.