Megy az adok-kapok Orbán Viktor Facebook-oldalán

- Látom gyakorolsz hogyan kell köztük állni... szerintem tetesd magadra a vezetőszárat is hogy szokjad.



- Jó sokáig kereshettek két ekkora rendőrt, vagy egy sámlit!



- Mit szól az 5-2-höz Főnök?



- Végre elkapták. Miért nincs rajta bilincs?



- Isten éltesse Orbán Úr!!! Áldott legyen még a lábnyoma is, mert jól védi az ország határait. Hadd pukkadjon az ellenség!!! Hajrá Orbán!!!! Segítsen az Isten !!!



- Has behúz, sámlira feláll, mellkas kidülleszt, csíííz.

Szerző: Konczik Márton

"A mi határainkon már csak az juthat át, aki jogszerűen érkezik, és tiszteletben tartja a törvényeinket" - nyomatékosította a miniszterelnök. Úgy fogalmazott: vendégszerető nép a magyar, "nálunk minden jószándékú idegent megillet a vendégjog", de közös érdek, hogy "a rosszindulatú embereket kiszűrjük, a vendégjoggal való visszaélést megakadályozzuk, és saját biztonságunkat megvédjük".Szerintem abba most nem érdemes belemenni, hogy Orbán mostani szavai szerint azok a gyerekek, akiket Őcsényben szerettek volna üdültetni, rosszindulatú emberek és visszaéltek a vendégjoggal, hiszen egyértelműen megakadályozták az üdültetésüket. Ugyanis a miniszterelnök szavai szerint: a jószándékú idegent megillet a vendégjog. Na mindegy...Ezután az igen érdekes eszmefuttatás után, Orbán Viktor posztolt egy fotót a Facebookra, amelyen büszkén feszített két rendőr között. Ezt követően indult el a kommentháború. A teljesség igénye nélkül idézünk néhányat: