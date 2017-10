Mélyponton a Fidesz

Forrás: mno.hu-sztarklikk.hu

A felmérés szerint, a biztos pártválasztók között augusztushoz képest 51-ről 43 százalékra csökkent a kormánypártok támogatottsága.A Jobbikot 22, míg az MSZP-t 11 százalékra lőtte be a kutatás. Utóbbinál érdemes figyelembe venni, hogy még Botka László miniszterelnök-jelöltségtől való visszalépése előtt vették fel a közvélemény-kutatást. A DK és az LMP is erősödött, 5-ről 8, illetve 4-ről 7 százalékra.A Momentum és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is 3 százalékon mozog, az Együtt 2, a Párbeszéd, pedig 1 százalékos támogatottsággal bír.A teljes népesség körében is csökkent a Fidesz támogatottsága az Iránytű kutatása szerint, 31-ről 28 százalékra. A Jobbik 15, az MSZP 7, a DK és az LMP 5 százalékon áll.