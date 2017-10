Menekülnek az újságírók az Origótól

Forrás: HVG

"Itt a vége. Ami az Origo Filmklub az elmúlt 14 évben volt, most megszűnt. 2003 szeptembere óta egészen tegnap estig nem jelent meg nálunk egyetlen olyan cikk sem, amit ne vállalnánk. Szerdán este a tudtunkon kívül kikerült a rovatba egy "Kóla, popcorn és migránspropaganda" című cikk, aminek egyetlen betűjét sem vállaljuk, aminek a szellemisége tőlünk a lehető legtávolabb áll. Ezért nem tudunk mást tenni, mint egy emberként felállni" - jelentették be a közösségi oldalukon.Az inkriminált írás két olyan filmet mutat be, amelyeket politikailag, illetve migráns-kérdésben elfogultsággal vádol. A kritikát bizonyos Bordács Bálint jegyzi, aki szeptember óta dolgozik a kormánypropaganda egyik legdaliásabb zászlóshajójaként működő portál belpolitikai rovatánál. Ő az a felejthetetlen fidelitasos figura, akit tavaly megvertek tavaly az ifjúsági szervezet úgynevezett "wellness disznóvágásán" Füzesgyarmaton.A távozó újságírók azt írták, mindig is úgy gondoltak a rovatra, mint egy külön szigetre az újságon belül, az elmúlt másfél évben végképp. "Próbáltuk megóvni az integritásunkat, ameddig tudtuk. Tegnapig tudtuk" - szögezik le. Az Origo Filmklub távozó csapata: Huszár András, Onozó Róbert, Papp Eszter, Soós Tamás, Varga FerencVarga Ferenc külön is elbúcsúzott. A szerkesztő 17 éve dolgozott a Száraz Istvánék által felvásárolt, majd Matolcsy György jegybankelnök, Matolcsy Ádám által megkaparintott lapnál.Ez volt az első munkahelye, itt ismerte meg a feleségét, számára a "Filmklub több volt, mint munka". "Ezért próbáltam megőrizni körmöm szakadtáig, akkor is, amikor körülöttünk már a térdünket nyaldosta a mocsok, akkor is, amikor ismerőseim néztek rám idegenkedve, miért vagyok még itt" - tette hozzá.