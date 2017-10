Messzelátó

A Barátok közt színésze is ott volt a tegnapi balhénál

Szerző: Németh Péter

Tömeg volt az nem vitás, nem tudom hány ezren, de mondjuk saccoljuk tízezerre azokat, akik lelkesen tapsoltak, éljeneztek és Viktoroztak a nemzeti ünnepen; ők voltak a kiválasztottak, akiket odaszállítottak a Terror Háza előtti rendezvényre.Nekik beszélt a miniszterelnök - no meg persze a televízió nézőinek -, dacolva az esővel, harcban az elemekkel, mert hát ők fideszesek - Sztálin után szabadon - különös anyagból vannak gyúrva. Ők szembeszállnak, ha kell a lovas rendőrökkel, a vízágyúkkal, mert ők mindig is megküzdöttek a magyarság szabadságáért.És ki gondolta volna, mondta a szónok, hogy harminc évvel a megszállók elüldözése után, újra a szabadságáért kell küzdenie a magyarságnak; a homo szovjeticus után a homo brüsszelicus ellen. És a tízezer ember, ott az esőben, lelkesen tapsolt és éljenezett, bár abban nem vagyok biztos, hogy pontosan tudja, mit is kell érteni homo büsszelicus alatt.Annyit persze kikövetkeztet Orbán beszédéből, hogy azok ott ugyanolyan rosszat tesznek velünk, mint annak idején a szovjetek; elnyomnak bennünket, eltiporják a nemzetünket, ránk küldik a migránsokat, pedig már csak mi itt Közép-Kelet Európában vagyunk migránsmentes (sic!) övezet.Orbánnak és az őket követőknek erről szólt 2017 október 23-ája, a nemzet ünnepe. Ott, a szemünk láttára formálta meg a homo Orbanicust - tegyük hozzá: újra - aki feltétel nélkül követi az ő miniszterelnökét, és aki a világos oldalt képviseli. A sötét oldalért nem kellett olyan messze menni, nem kellett Brüsszelig utazni, elég volt csak párszáz métert sétálni: a fideszes rendfenntartók ott verték őket az Oktogonnál.Azokat tudniillik, akik sehogy sem illettek bele az ünnepi képbe, azokat, akik transzparensekkel akarták kifejezni egyet nem értésüket az amúgy magyar miniszterelnökkel. És így van ez rendjén, megérdemelték azt a néhány pofont; Hajrá Magyarország, hajrá magyarok.Hajrá Őcsény.