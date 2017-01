Mesterházy Attila is részt vett Donald Trump beiktatásán

Forrás: atv.hu

A NATO Parlamenti Közgyűlésének Védelmi és Biztonsági Bizottsága képviseletében Mesterházy Attila (MSZP) és Firtl Mátyás (KDNP) is meghívottai voltak Donald Trump ünnepélyes hivatalba lépésének. A szocialista képviselő elmondta az atv.hu-nak, hogy az eseményt követő tanácskozáson szó esett az új adminisztráció várható külpolitikájáról, és Trumpnak az Észak-atlanti Tanáccsal kapcsolatos megjegyzéseiről.A német Bildnek és a londoni Times-nak adott interjúban ugyanis Trump nem tette egyértelművé, hogy az ő vezetése alatt Amerika vajon segítségére sietne-e európai NATO-szövetségeseinek, ha Oroszország részéről érné őket fenyegetés."Egy: (a NATO) elavult, mert sok-sok évvel ezelőtt tervezték. Kettő: a szövetséges országok nem fizetik, amit fizetniük kéne" - sorolta kifogásait Trump a riportereknek, és azt is megjegyezte, hogy az utóbbi időben a katonai szövetség nem fordított elegendő figyelmet a terrorizmusra.A beiktatás utáni bizottsági tanácskozáson szóba került még az orosz-amerikai viszony kényes és egyelőre kaotikus helyzete, amely részben abból fakad, hogy az új elnök nyíltan oroszbarát álláspontra helyezkedett, külügyminisztere viszont erőteljesebben fogalmazott a két nagyhatalom kapcsolatáról.A helyzetet nehezíti - mondja Mesterházy -, hogy újabb botrány van kibontakozóban, mivel az FBI most éppen Trump nemzetbiztonsági főtanácsadójának telefonhívásait ellenőrzi: vajon elhangzott-e az orosz féllel folytatott egyeztetésekben a szankciók kérdése.A szocialista képviselő szerint a magyar külügynek be kell majd kalkulálnia azt az átmeneti bizonytalanságot, amely abból fakad, hogy Amerikában majdnem egy évet vesz igénybe a teljes adminisztráció cseréje. Az átállás 8-10 ezer embert és több ezer pozíciót érint.Orbán örül az irányváltásnak, de nem kalkulálja be, hogy Magyarország ennek elszenvedője is lehet - állítja a politikus, aki szerint Trump haza szeretné csábítani az amerikai gyárakat, befektetéseket és fejlesztéseket, és ez nem csak az uniót, hanem hazánk nemzetgazdasági érdekeit is érinti. Mint mondja, a General Electric befizetései például kifejezetten hiányoznának a magyar büdzséből.Mesterházy január végén az ENSZ által rendezett Holokauszt Emléknapon vesz részt New Yorkban, ezúttal azonban már pártja képviseletében, két kollégájával: Szakács Lászlóval és Teleki Lászlóval az oldalán. Ezt követik nem hivatalos programjai, amelyek főleg informális egyeztetésekből, tárgyalásokból tevődnek össze, ám utóbbiakról nem kívánt részleteket elárulni.