Mészáros Lőrinc focinagyhatalmat épít

Eldőlt az eszéki városi tanács kedd délelőtti ülésén, hogy Mészáros Lőrinc kezébe kerül a városi focicsapatot működtető társaság 46,6 százaléka. Az üzletrészért alig több, mint négymillió forintot ajánlott a felcsúti polgármester, ugyanakkor segítene a horvátországi klub stadionjának felújításában, vagy akár újat is építene - írja a Magyar Narancs Az eszéki önkormányzat még tavaly novemberben jelentette be, hogy megválna a horvát első osztály utolsó előtti helyén álló csapatától, de nem nagyon akadt érdeklődő. Végül a Mészáros és Mészáros Kft.-től érkezett az egyetlen érvényes ajánlat. Mészáros Lőrinc cégére száll az a temérdek adósság is, amelyet a klub az utóbbi időben felhalmozott.A szerződés aláírása után a felcsúti polgármester és eszéki üzlettársa, Ivan Meštrović az NK Osijeknek több mint 90 százalékban válik tulajdonosává. A vételárat a Magyar Narancs értesülése szerint Meštrović december 23-án, készpénzben vitte az egyik helyi bankfiókba, hogy befizesse az önkormányzat számlájára.Az eszéki városházán tartott keddi ülésen a baloldali ellenzék képviselője, Jaroslav Pecnik alvilági üzletembernek nevezte Mészáros Lőrincet, akiről megjegyezte, hogy a magyar miniszterelnök bizalmasa, ennek fényében óvatosnak kell lenni vele. Több városatya viszont azt mondta, örüljenek annak, hogy egyáltalán jelentkezett valaki a csőd szélén tengődő klub megmentésére. Úgy tudni, már az augusztusi béreket is abból az egymillió kunából fedezték, amelyet Mészáros Lőrinc adott kölcsön a csapatnak. Az NK Osijek tartozásai egymilliárd forint körülire rúgnak - írja a lap.