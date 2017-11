Mészáros Lőrinc megállíthatatlan

Forrás: mno.hu-sztarklikk.hu

A cégben ötvenszázalékos szavazati joga van a korábban Opimus Group Nyrt. néven futó Opus Global Nyrt.-nek, amelybe idén tavasszal vásárolta be magát Orbán Viktor milliárdos barátja.A gyár megépítésére hat társaságtól kértek ajánlatot, de csak a felcsúti polgármester érdekeltsége nyújtott be pályázatot a meghívásos közbeszerzésen. A cég ajánlata az eredetileg becsült csaknem 33 millió forintos összegnél 15 millióval volt drágább.A vállalkozó jelentősen növelte médiaérdekeltségeit is, az állam pedig nem hagyta az út szélén ezeket a cégeket sem: összesen 2,7 milliárd forint értékben helyezett el hirdetést a polgármester médiavállalkozásaiban.Mészáros Lőrinc egy év alatt megháromszorozta, 105 milliárd forintra hizlalta vagyonát a Forbes szerint.