Mészáros Lőrinc nem tudja, hogy mennyi vagyona van

Forrás: Hír TV

"Most tényleg nem nagyképűség, de úgy gondolom, a településen nincsenek problémák" - jelentette ki a Hír TV kamerája előtt a felcsúti polgármester. Szerinte országos szinten is egyre jobb a helyzet.Mészáros Lőrinc a cégügyeiről is beszélt. Mint mondta: egy embernek lehetetlen áttekinteni a cégbirodalmát, és gyakran ő is csak a sajtóból értesül arról, hogy elnyer egy közbeszerzést. Az üzletember érdekeltségei állítása szerint ma nagyjából húszezer embert foglalkoztatnak.Jövőre mezőgazdasági vállalkozásaitól vár nagy előrelépést, s a turizmusban is továbbfejlesztene, húsz meglévő szállodája mellé újabbat vásárolna."Egy-egy érdekes helyen kellene venni szállodát, főleg Budapesten lenne jó, mert ott elég gyengén állunk" - így Felcsút első embere.A milliárdos médiabirodalmától is jövedelmező működést vár el. A rádiós piacon legközelebb - mint mondta - a gazdasági rádiót vásárolja fel, országos frekvenciára azonban nem pályázik. Készül viszont a Paks II. projektre és a Budapest-Belgrád-vasútvonal építésére."Egy atomerőmű építés nemcsak a technológiából áll, hanem ott vannak egyéb építészeti feladatok. Úgy gondolom, hogy arra magyar cégek, vállalatok alkalmasak" - jelentette ki.A felcsúti polgármester megismételte, hogy barátok a miniszterelnökkel, de azt visszautasította, hogy ő lenne Orbán Viktor strómanja, és hogy a gazdagodásával valójában a kormányfő vagyona növekszik. Az üzletember nem tudta számszerűsíteni vagyonát.