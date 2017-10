Mészáros Lőrinc szerint nem lehet veszteséges a felcsúti kisvasút

Forrás: atv.hu - sztarklikk.hu

Mészáros Lőrinc el is magyarázta, hogy a TAO szigorú elszámolású támogatás, és amikor a kérelmet beadják rá, meg kell jelölni, hogy mire fogják költeni.A kisvasút fenntartására például nem is adnának, meg szerinte elvileg amúgy is önfenntartónak kéne lennie, de majd jövő év januárjában tud arról nyilatkozni, hogy milyen eredménnyel zártak. Ha esetleg nem lesz eredményes, akkor majd a bejövő adományokból pótolják a hiányzó összeget. De egyértelműen nem TAO-pénzből, mert TAO-pénzt nem lehet ilyen célra felhasználni."Idáig mindent, ami a kiírásban volt, teljesítettünk, és teljesíteni is fogjuk, hiszen ez a kötelességünk" -hangsúlyozta a polgármester.