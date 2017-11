Mészáros Lőrinc újabb rádiót vásárolt fel

Forrás: 24.hu

A felvásárlást Mészáros Lőrinc a herceghalmi bejegyzésű Talentis Group nevű cégén keresztül hajtotta végre még október 24-én, de az ügyletre mostanáig nem derült fény - írja a 24.hu . A tulajdonosváltozásnak jelenleg azonban már a cégnyilvántartásban is látszik nyoma, ahol függőben lévő változásként mutatják azt.A Talentisnek fele részben tulajdonosa a gázszerelőből lett milliárdos vállalkozó és polgármester, míg a másik tulajdonosa az Orbán Viktorral barátságban lévő vállalkozó családtagja, Mészárosné Kelemen Beatrix Csilla. Mészáros Lőrinc igazgatósági tagja is a vállalkozásnak.Az 1996-os alapítású, kecskeméti Gong Rádió Kft. a leadott pénzügyi beszámolója alapján rendkívül sikeres üzleti vállalkozás, tavalyi nettó árbevétele 181 millió forint volt, adózott eredménye 42 millió forint.A kft. több helyi rádiós frekvenciával is rendelkezik, Kecskeméten kívül jelen vannak Nagykőrösön, Csongrádon, Gyömrőn, Kecelen, Solton és Baján is. A Gong Rádiót a 18 és 59 év közötti korosztály 51,4 százaléka hallgatta helyben, ezzel toronymagasan piacvezetőnek számít, sőt Magyarországon a 4. leghallgatottabb helyi rádió a Gong Kecskeméten az Inspira Media Research adatai alapján.