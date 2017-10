Mi a fene az a Fidesz-sajtó?

Szerző: Herczeg Ármin

Az is lehet, hogy ez már réges-régen így megy, csak még nekem nem tűnt fel. De akár évek óta küldik így a meghívókat, akár hetek óta, nem jól van ez így.Először is a sajtótájékoztató attól sajtótájékoztató, hogy ott van a sajtó, amelyik meghallgatja politikus bácsi (néni) mondandóját, majd felteszi a kérdéseit. Ha ez nem így van, akkor nem sajtótájékoztatóról, hanem eligazításról, "véleményosztásról" beszélünk. Külön pikantériát ad a dolognak, hogy éppen az az MSZP írja ezt, amelyik többször (nagyon helyesen) kiáll a sajtószabadság ügye mellett.Hogy mást ne mondjak, van egy Szabad Sajtó-díj, amelyet a párt saját alapítványa talált ki, és oszt ki az arra érdemeseknek évről-évre.Olyan persze lehet, és elfogadott, hogy az adott politikus, csak az adott témával kapcsolatos kérdésekre felel. Merthogy mindenben ők sem lehetnek szakértők. Ezért szakpolitikusok. Hogy a múltból hozzunk példát: Csehák Judit biztosan fejből vágott volna mindent az egészségüggyel kapcsolatban, hiszen ahhoz ért.Az viszont nem biztos, hogy mondjuk Pakssal kapcsolatban őt lett volna érdemes kérdezni. Vannak persze olyanok, akik semmihez sem értenek, de mindenről beszélnek, mint például Németh Szilárd, de ezt most hagyjuk.Itt azonban nem erről van szó, hanem arról, hogy egy komplett médiasokaság nem kérdezhet. Persze az is érdekes, hogy mekkora csoport ez, mi az a Fidesz-sajtó? Azért érdemes ezt átgondolni, mert így kiderül, hogy megvan-e még az a bizonyos médiatúlsúly, amiről időnként még mindig beszélnek a Fideszesek.Fussunk neki! Nem kérdezhet tehát a közmédia. Sem az MTV, sem a Duna TV, sem a Magyar Rádió. Hogy ez már régen nem közmédia, azt tudjuk. Bírói ítélet van arról, hogy vannak hírhamisítóik. Azután nem kérdezhet a TV 2. A miértere tudjuk a választ. Andy Vajna ezer szállal (és sok milliárd forinttal) kötődik a hatalomhoz. Nem kérdezhetnek a napilapok többségének riporterei, és persze azok az elektronikus médiumok sem, amelyek nyilvánvalóan a fideszes hirdetésekből, és titkos (vagy nem annyira titkos juttatásokból) élnek. Ja, és persze nem kérdezhet Magyarország legnagyobb, és legidősebb hírszolgálata az MTI sem.Ezek után adódik a kérdés, hogy a maradék nagyon szűk csoportnak érdemes-e sajtótájékoztatót szervezni?Azt azért nagyon gyorsan mondjuk el, hogy az MSZP nem elkezdte, csak átvette ezt a gyakorlatot.Gondolkodtam, hogy mikor kezdődhetett ez a folyamat, és hol? Arra jutottam, hogy 2006 szeptemberében. Akkor, amikor Pokorni Zoltán látványosan kivonult Kálmán Olgától, mert az olyanokat merészelt kérdezni, amilyeneket a Fideszes politikus nem várt. Azóta a Fidesz eszköztárának fontos eleme a sajtó munkatársainak kizárása a kérdezés lehetőségéből. Gondoljunk csak Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóira, ahol felszólítják az MTI-t, az MTVA-t, meg még egy-két jól kiválasztott embert, akik feltehetik a kérdéseiket. (Ugye a miniszterelnök úr a legszebb ember, a legjobb politikus, a legnagyobb harcos?) A többieknek kuss.Szóval van példa az MSZP előtt, csak kérdése, hogy kell-e követni?