Mi dögöljünk meg, a mókuson megcsinálták az MR-t...

Szerző: Herczeg Ármin

A sztori amúgy szomorú, a kis állatot elütötték, majd sorsára hagyták Miskolcon. Egy apa és a fia sietett a segítségére. A mókusból közügy lett, a híradók szerkesztői meg témát láttak benne. Az RTL jóvoltából még azt is tudjuk, hogy felhozták az állatot Budapestre, ahol MR vizsgálatot végeztek el rajta. Ez volt az első hasonló művelet egy mókus esetében.Mi van? MR vizsgálat egy mókusnál? Ennyire jól állunk, ennyi a szabad kapacitás? A Facebookon egy kommentelő szó szerint a következőket írta ki az ügy kommentárjaként: "Annó a mozgásképtelen édesapám háromhavi várakozás után kapott időpontot, este fél tízre, a lakhelyétől hatvan kilométerre lévő kórházba. Az adott városból akkor -most is- 21-22-kor indult visszafelé az utolsó vonat. Mindennek fényében gratulálok a magyar egészségügynek."Azt azért tegyük hozzá gyorsan, hogy a vizsgálatot egy állatklinikán végezték, tehát nem emberek elől vette el a gyógyulás lehetőségét a mókus. Azonban így is bosszantó, hogy egyik oldalról már egy mókus is hamarabb juthat az MR-hez, mint egy ember. Lehet, hogy az állatok fontosabbak?A Mókus gerince amúgy nem tört el, s bár egyelőre még nem tudja mozgatni a hátsó lábait, lehet esélye a gyógyulásra.