Mi lenne, ha Mészáros Lőrinc is meglopná Orbánt?

Szerző: Herczeg Ármin

Mielőtt bárki nagyon fellelkesülne, vagy elszomorodna (kinek-kinek vérmérséklete, és pártállása szerint), gyorsan kijelentem, hogy itt szó sincs realisztikus eseménysorról, inkább csak egy felvetésről. Mármint, hogy mi lenne, ha?Mert amúgy lássuk be: Mészáros Lőrinc tényleg piszok gazdag már. Legalábbis ez a látszat. Ellenzéki politikusok szerint viszont erről nincs szó. Mészáros -mondják ők- nem több egyszerű fizetett alkalmazottnál, aki Orbán Viktor vagyonát kezeli, és gyarapítja, persze Orbán Viktor jóvoltából. Egy jól fizetett robot, akibe beletáplálták a teendőket, és ő meg teszi a dolgát. De mint tudjuk (ha máshonnan nem a Terminátorból) a robotagy egy idő után öntudatra ébred, és elkezdi felzabálni az alkotóit. Játszadozzunk el a gondolattal, hogy mi lenne, ha Lőrinc robot hirtelen úgy döntene, hogy menjen a fenébe a gazda, ő bizony mostantól megáll a lábán.Nos, alighanem először is őrületbe kergetné Orbánt. Mert ugyan megcsinálta vele ugyanezt Simicska, de az azért más volt. A gecizős dundi ugyanis Viktor régi barátja, és harcostársa volt. Mondhatjuk, hogy sokáig egyenlő társa. A társak meg néha összevesznek. Ilyen van. Mészáros viszont sosem volt egyenlő a miniszterelnökkel, ő mindig egy alázatos beosztott volt. Az olyanoktól meg nem nagyon várható a lázadás, és a hátbatámadás.Az mindenesetre bizonyos, hogy a pénz és a vagyon-papíron- ott van nála. Ha hirtelen átállna mondjuk a másik oldalra (ha egyáltalán még van másik oldal), akkor vinné a pénzt és a vagyont is. Egy Simicska-Mészáros kettős már némi eséllyel szállhatna harcba Orbánék ellen.Kérdés persze az is, hogy mennyire tartja sakkban Orbán az emberét. A jó politikusnak mindig van a fiókjában egy-két olyan apróság, amellyel egy karaktert gyorsan le lehet gyilkolni. S persze hamar kiderülhetne az is, hogy Lőrinc robot követett-e el szabálytalanságokat az elmúlt évek vagyonfelhalmozása közben.Azt hiszem, hogy lassan nem is kell tovább boncolgatni ezt a témát, mert a végén még gyanús lesz a nagyfőnöknek Lőrinc, és az senkinek sem jó. Leszámítva persze az ország lakosságának 99 százalékát, beleértve az erről nem tudó Fidesz szavazókat is...